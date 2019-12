Thor Love and Thunder : Taika Waititi tease un film « plus grand et plus audacieux »

Le réalisateur Taika Waititi tease un film plus grand et plus audacieux pour Thor Love and Thunder.

Taika Waititi a vraiment redonner un coup de fraîcheur à la franchise Thor quand il est arrivé la réalisation de Thor Ragnarok. Il a apporté son ton et son humour décapant et il a bien l’intention de continuer à développer la franchise dans ce sens.

Dans une interview à Comic Book Movie, le réalisateur explique que la suite sera “plus grande, plus audacieuse et plus brillante” que Thor : Ragnarok, et confie que le public devrait s’attendre à voir “des trucs vraiment fous dans le film”.

“Le prochain film Thor que je fais, en gros, nous allons en quelque sorte nous lancer à nouveau dans un film d’aventure. C’était vraiment la chose que j’aimais dans le fait de faire Ragnarok, c’était comme si nous étions juste en train de mettre Thor dans une aventure vraiment cool. Il y a toujours de nouvelles choses à voir et à faire, et dans celui-ci, je mets les bouchées doubles.”

Thor Love and Thunder verra les retours de Chris Hemsworth dans le rôle titre, Tessa Thompson reviendra en Valkyrie et Natalie Portman sera de retour en Jane Foster mais cette fois-ci, elle sera en possession de Mjolnir.

Thor Love and Thunder sera en salles en novembre 2021.

Source : ComicBookMovie / Crédit ©Marvel