House of the Dragon saison 1 : La bande-annonce du final tease une autre mort majeure

La bande-annonce du final de House of the Dragon tease une autre mort majeure avant la fin de la saison. Spoilers.

Il est bien possible que la saison 1 de House of the Dragon voit la mort d’un autre personnage avant sa fin la semaine prochaine. En effet, la bande-annonce de l’épisode 10 laisse entrevoir les conséquences de l’usurpation du trône de fer de la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en faveur de son demi-frère, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney). Parmi les images se trouvent des indices qu’une scène tragique cruciale pourrait avoir lieu.

C’est quelque chose qui a déjà été teasé dans l’épisode 9 parmi ceux du « Conseil vert », le surnom du moment où Otto Hightower (Rhys Ifans) et la reine Alicent (Olivia Cooke) ont réuni le petit conseil pour parler de la mort du roi Viserys (Paddy Considine). Alors qu’ils discutent du sujet de leurs alliés, le capitaine des navires, Tyland Lannister (Jefferson Hall), mentionne: « Storm’s End est préoccupant. »

Ser Borros Baratheon (Roger Evans), est l’actuel seigneur de Storm’s End, qui est le lieu d’une scène importante de Fire and Blood de George R.R. Martin. Au lendemain de la mort de Viserys et du couronnement d’Aegon, Rhaenyra cherchera à rallier ses partisans, ce qui impliquera Storm’s End.

Comme les lecteurs le savent, il se passe quelque chose de tragique là-bas. Si vous savez, vous savez. Pour les non-lecteurs des livres, sachez que les images de la bande-annonce finale suggèrent que nous verrons ces événements se dérouler, auquel cas quelqu’un va mourir.

House of the Dragon, c’est le lundi sur OCS, le final sera disponible la semaine prochaine.

House of the Dragon – Bande-annonce finale