American Horror Story Double Feature : Des victimes dans l’épisode 5 (spoilers et promo)

L’épisode 5 d’American Horror Story Double Feature fait des victimes et découvrez la promo du final de la partie 1. Spoilers.

La première partie d’American Horror Story Double Feature arrive bientôt à sa fin. La semaine prochaine sera diffusé l’épisode 6 qui sera le final de la partie Red Tide, centrée sur les artistes suceurs de sang. Mais avant de se terminer, cette partie 1 a fait quelques victimes supplémentaires.

Dans l’épisode 5, alors que Doris donne naissance à son bébé, les choses vont rapidement dégénérer. La pauvre femme est plus vulnérable que jamais et son horrible fille Alma va en tirer avantage. Tout d’abord, l’enfant profite que sa mère dorme pour prendre son frère et lui sucer le sang du pied. Doris se réveille et assiste à cette scène terrifiante puis le lendemain, Ursula réussit à convaincre Doris que tout n’était qu’un rêve. Evidemment, le bébé a des traces de dents sur le pied et Doris va le remarquer plus tard.

Tout cet épisode est un cauchemar pour Doris qui va finir par se laisser convaincre (enfin manipuler) par sa fille (avec la complicité d’Ursula) de prendre la pilule noire pour révéler son talent. Elles savent quel sera l’issu de cette prise, Doris n’est pas une architecte d’intérieure talentueuse et elle se transforme en personne pale. Elle perd complètement ses facultés et tue presque son bébé. Harry, qui ne voulait pas qu’elle prenne la pilule, sauve l’enfant, mais il n’a pas d’autre choix que de laisser partir Doris.

Ce qui arrive à Doris est absolument dévastateur et Alma est un petit monstre qui n’a aucun remord, elle est même très fière de s’être débarrassé de sa mère qu’elle méprise totalement.

Ailleurs dans l’épisode, Karen est aussi forcée de prendre la pilule noire alors qu’elle refusait de le faire. Mickey ne lui laisse pas d’autre choix quand elle est menacée par les autres créatures pales. Parce qu’elle refuse de fournir le bébé des Gardner elle finit par perdre la protection de Belle et les créatures se jettent sur elle. Aillant une pilule sur elle, elle la prend et les créatures la laisse tranquille.

Peu de temps après Karen prend sa revanche sur Mickey qui était prêt à la laisser mourir. Elle arrache la gorge de Mickey sur la plage avant de se trancher les poignets et de marcher dans l’océan. Elle préfère la mort plutôt que d’être condamnée à tuer et voir du sang le reste de sa vie.

La semaine prochaine, Red Tide arrive à sa fin. La promo montre que clairement, ce sera le chaos avec l’intervention de la police et Harry qui tente de se sortir de là. Mais sa fille et Ursula ont d’autres plans.

American Horror Story Double Feature, c’est le jeudi sur Canal+Séries.

American Horror Story Double Feature – promo épisode 6 – Final Red Tide