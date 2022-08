She-Hulk: La scénariste révèle quand se déroule la série et tease la vie sexuelle de Jen

La scénariste en chef de She-Hulk Avocate, Jessica Gao, révèle quand la série se déroule dans la chronologie du MCU et parle de la vie sexuelle de Jen.

La série She-Hulk Avocate sera enfin lancée cette semaine sur Disney+ et les fans de Marvel vont pouvoir suivre les aventures de la jeune avocate qui est accessoirement la cousine de Bruce Banner, alias Hulk.

La série mettra en vedette Tatiana Maslany sous la direction de la scénariste en chef Jessica Gao et de la réalisatrice Kat Coiro. Mark Ruffalo est également sur le point de reprendre son rôle de Bruce Banner / Hulk et a déjà fait une apparition lors de la scène post-générique de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Si vous vous demandiez la chronologie exacte du déroulement de la série She-Hulk, il semblerait que ce ne soit « pas trop longtemps » après les événements de Shang-Chi. En parlant avec TV Line, Gao a révélé quand la série se déroule : « Ce n’est pas des années plus tard. C’est relativement proche dans le temps. »

Ailleurs Gao a discuté d’un sujet qui est très peu abordé dans les projets du MCU : le sexe. Jennifer Walters est un personnage différent du reste du MCU et elle n’a pas l’intention de laisser tomber sa vie de femme et sa vie professionnelle pour une vie recluse de super-héroïne. Elle utilise des applications de rencontres, elle souffre d’une série de premiers rendez-vous horribles, et quand elle rencontre enfin un gars qui semble être une excellente option, elle le ramène à la maison. Même après sa transformation, Jen tentera de vivre une vie plus ou moins normale.

She-Hulk: Avocate est la série la plus chaude de Marvel à ce jour, et cela a toujours été l’objectif de la scénariste en chef Jessica Gao. « À mille pour cent, j’ai dit à plusieurs reprises que nous étions une série très chaude », a-t-elle déclaré à EW.

« Nous sommes tous très positifs sur le sexe, et c’est donc une série très positive sur le sexe. Et nous ne voulons pas que cela ressemble à un tabou, car cette série est censée être un portrait complet et réaliste de la vie d’une femme célibataire d’une trentaine d’années – et le sexe fait partie de la vie de chacun. C’est la biologie de base. C’est une partie très normale et saine des êtres humains. Nous ne voulions pas avoir l’impression que nous brossions un tableau de la vie de cette femme, sans cette partie. »

Marvel a souvent été critiqué pour faire le portrait de personnage qui n’ont pas de vie sexuelle, ce ne sera pas le cas pour Jen. Les autres personnages Marvel auxquels on pense quand il s’agit de vie sexuelle sont les personnages des séries Netflix qui eux, étaient très actifs. (Le lit de Jessica Jones n’est pas resté indemne après la nuit sauvage qu’elle a passé avec Luke Cage).

« Dans les films Marvel, ils ont d’autres choses à craindre – ils essaient de sauver le monde, ils essaient de sauver le destin de l’humanité, donc il n’y a pas beaucoup de temps pour se demander ce qui se passe dans les applications [de rencontre] », ajoute-t-elle. « Mais dans notre série, parce qu’elle montre sa vie quotidienne, l’univers n’est pas en jeu, donc c’est quelque chose sur lequel nous voulions vraiment nous assurer que nous nous concentrions.»

Elle souligne tout de même que « L’ensemble de la série ne concerne pas seulement ses fréquentations amoureuses, mais c’est un aspect de sa vie. »

She-Hulk Avocate commence demain, jeudi 18 aout sur Disney+.

Source : EW et TV Line / Crédit ©Disney+