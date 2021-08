What-if… ? : Quand rien ne va comme prévu, ça marche pour le MCU !

Critique de What-if… ? la nouvelle série originale animée de Disney+ qui explore les variations du MCU dans le multiverse.

Et si Steve Rodgers ne devenait jamais Captain America ? Ou les Avengers ne se réunissaient jamais ? Et si rien ne se déroulait comme nous l’avons vu dans la saga Marvel ?

Tel est le postulat de la série What-if… ? Adaptée de la série de comics éponyme créée en 1977, comme un défouloir pour les écrivains des comics très cadrés de Marvel, What-if… ? est une série qui explore de la même manière des points clés de différentes chronologies Marvel et ce qui aurait pu être ou est dans ces timelines précises si certains personnages ou situations avaient étés changés.

Série d’anthologie

Créée par AC Bradley et produite pas Brad Winderbaum, What-if… ? est une adaptation libre qui explore les univers alternatifs Marvel et les états des personnages dans ces réalités, sans piocher dans les comics qui l’ont inspirée avec des intrigues inédites.

Une série originale et animée d’anthologie, fait rare pour Marvel, qui reprend les personnages chéris des fans du MCU pour leur plus grand plaisir, dans les histoires cultes des films. Chaque épisode d’une trentaine de minute explorera un univers dans lequel les évènements de la timeline sacrée changent radicalement.

Avec une multitudes de numéros et un ton plus sombre, l’adaptation de cette saga en comics était très attendue des fans. Une attente qui ravira les amoureux de Marvel, 4 semaines après le final de Loki, puisque la série tient ses promesses à vue des trois épisodes fournis par les studios, même si la série est bien plus familiale que son matériel original.

Observateur omniscient

What-if… ? est donc une série d’anthologie, ouvertement inspirée par La Quatrième dimension. Narrée par Jeffrey Wright en VO qui prête sa voix à un nouveaux personnage, que les spectateurs des Gardiens de la Galaxie ont déjà pu remarquer furtivement : le Watcher ou Celui Qui demeure (en VF). Ce personnage énigmatique et mystérieux qui jusqu’ici n’a été aperçu qu’avec certains de ses congénères, narre l’intrigue que nous allons suivre à la manière de Rod Sterling dans La Quatrième dimension.

Observateur omniscient, le narrateur est un guide à retrouver dans chaque épisode, accueillant les spectateurs dans cette variation des intrigues des 22 films Marvel. Un guide qui intervient pour offrir un peu plus de clarté au spectateur quand il est besoin, au fil des épisodes.

Captain Carter, T’challa -StarLord, Avengers dissassembled

Ainsi dès le premier épisode, le ton est donné : Exit le Captain America de Steve Rodgers et bonjour Captain Carter. Un premier épisode féministe qui explore une réalité ou l’héroïne de l’intrigue de Captain America First Avenger est une femme, à cause d’un évènement tragique durant l’expérience qui a fait de Steve Rodgers un super-soldat.

Si les fans de Steve Rodgers ne seront pas en reste puisqu’il sera bien présent dans cette variation particulière, on découvre ainsi une tout autre histoire et issue loin de ce qu’on a pu voir dans le film.

La suite est tout aussi engageante puisque le Cerveau a pu découvrir trois épisodes de cette première saison de What if… ?. On aime particulièrement le second épisode qui met en scène un T’challa en StarLord, véritable héros et ambassadeur de la paix intergalactique. Une exploration particulière du personnage qui imagine son impact dans l’univers avec tous les personnages que nous connaissons, et même quelques surprises, que le Cerveau ne vous révélera pas pour préserver votre étonnement.

Variation multiples

What-if… ? se présente comme une série qui va ravir les fans avant tout, avec un fan-service assumé mais pas nécessairement gratuit. Entre humour et répercutions dramatiques des choix de certains, la série cherche avant tout à revisiter les caractères de ses personnages dans d’autres situations, sans pour autant les redéfinir en fonction de la causalité des évènements. Revisiter ces derniers sans limites, et même dans des positions improbables, avec légèreté ou non, selon le ton de l’épisode.

Si la série explore certaines variations probables ou improbables du MCU, cela n’empêcherait visiblement pas que cette dernière puisse être canon avec l’état actuel du MCU et le multiverse ouvert depuis la fin de Loki.

Le producteur de la série a d’ailleurs bel et bien confirmé que toutes ses variantes du MCU dans What If… ? sont tout aussi importantes que les films et autres programmes originaux que l’on a pu voir. Le série ne serait donc pas juste une excuse pour explorer avec humour ou drame des intrigues qui auraient pu aller dans d’autres directions que celle que nous connaissons.

Production léchée

Côté réalisation et graphisme, What-if… ? est une série d’animation en 2D particulièrement soignée même si ce n’est pas la première fois que Disney explore Marvel en dessins-animé (Gardien de la Galaxie, 4 Fantastiques…). Bien que What If… ? soit destinée à un public varié, la série animée est très immersive et plus adulte.

Si les personnages ressemblent à leur alter-egos vivants, à quelques coups de crayon près, les voix des acteurs originaux donne un véritable sentiment de vie à ces personnages de papiers. Même ceux qui remplacent les acteurs qui n’ont pas pu se prêter à l’exercice du doublage de leurs personnages sont bien choisis, quitte à penser que c’est bien la voix originale des absents de la série.

La bande originale de Laura Karpman ( Lovecraft Country) est tout aussi épique et soignée avec une pointe de mélodies mystiques agrémentées des thèmes connus de Marvel, pour accompagner les mots du Watcher, offrant ainsi un peu de gravitas quand il le faut.

Divertissement réussi

En somme, What-if… ? est un produit relativement divertissant, engageant et drôle qui va offrir aux fans du MCU de quoi patienter avant les prochaines sorties cinématographiques qui auront un grand impact sur l’intrigue à l’image de Avengers Infinity War et Endgame.

Avec ses 9 épisodes pour sa première saison, la série de AC-Bradley promet de jouer autant sur la nostalgie que la surprise, sans limites puisque l’équipe de What-if… ? a même annoncé un épisode avec des zombies ! Une véritable cour de récréation pour les scénariste de cette série originale à retrouver tous les mercredi à partir de ce mercredi 11 Aout sur Disney+ .

crédit photos : ©Marvel-Disney