Star Wars Vision : Une série de courts métrage tout en animé japonais (trailer)

Découvrez le trailer de Star Wars Vision, la toute nouvelle série de courts métrage inspiré de Star Wars en septembre sur Disney+

Disney+ a le vent en poupe côté Animation. Après What if…? ce mois d’Aout, le mois de septembre accueillera une autre grosse franchise déclinée en animation : Star Wars Vision.

Une série de court métrages distinct d’anime, créée dans la tradition de l’animé japonais qui se dévoile dans une première bande annonce et quatre visuels. Une fusion unique qui à vu de sa bande annonce promet un mélange qui ravira les fans de la franchise autant que les fans de manga et d’animé.

D’après le communiqué de Lucasfilm, pour ce projet original hérité de l’univers Star Wars, les studios se sont « associé à sept des meilleurs studios d’animation japonais qui utilisent leurs propres styles d’animation et de narration pour réinterpréter l’univers Star Wars ».

Chaque histoire de ces films courts rend « hommage à un univers qui a inspiré un très grand nombre de conteurs visionnaires, et montrent toute l’étendue de la palette narrative de l’animation japonaise. Chacune est racontée avec beaucoup d’originalité et d’un point de vue qui enrichissent notre conception de ce que peut être une histoire de Star Wars. » explique James Waugh, Vice President de Lucasfilm et producteur délégué de Star Wars : Visions.

Les épisodes de Star Wars Vision pourront être visionnés en japonais, en anglais ou en français sur Disney+, dès le 22 septembre prochain.

Star Wars Visions : BANDE ANNONCE



Crédit photos : ©Lucasfilm / Disney