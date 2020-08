Legends of Tomorrow saison 6 : Matt Ryan veut explorer la relation entre Constantine et King Shark

Matt Ryan espère que Legends of Tomorrow explorera la relation entre Constantine et King Shark.

Constantine est devenu un élément clé de l’Arrowverse depuis qu’il a rejoint la série dans un rôle récurrent au cours de la saison 3 de Legends of Tomorrow. Depuis, il fait partie de la distribution régulière de la série, cependant, ce n’était pas la première fois que Matt Ryan jouait le sorcier. Il a commencé sur NBC dans la série Constantine en 2014, même si cela n’a duré qu’une saison. Ryan a également repris son rôle dans un épisode d’Arrow avant de rejoindre Legends of Tomorrow.

Récemment, Matt Ryan s’est confié sur la série et souhaite qu’elle explore la relation de son personnage Constantine avec King Shark. Les deux personnages ne se sont jamais croisés dans l’Arrowverse mais dans une série animée de DC, ils sont connectés. Dans l’Arrowverse, King Shark est apparu plusieurs fois dans The Flash et Ryan aimerait le voir transférer dans Legends of Tomorrow.

Apparaissant dans le panel de la série à la convention virtuelle Wizard World, le casting a été interrogé sur d’autres personnages de l’univers DC qu’ils aimeraient voir dans la série. Ryan a rapidement répondu : « King Shark. Seulement parce que cela pourrait ne pas se connecter, mais dans l’animation Justice League Dark : Apokolips War, John Constantine se retourne et dit qu’il a eu une relation avec King Shark, et je pense juste que c’est tellement drôle. »

Si King Shark est un personnage qui marche bien dans The Flash, il serait complètement dans son élément dans Legends of Tomorrow qui est une série qui peut aller très loin dans l’absurde. Et il n’y a rien de plus absurde qu’un requin humanoïde qui a une relation avec un sorcier !

Pour le moment, King Shark n’est pas prévu dans la série et Constantine devrait approfondir sa relation avec Zari. La saison prochaine, les Légendes auront affaire à des extraterrestres qui ont enlevé Sara à la fin de la saison 5.

Legends of Tomorrow revient l’année prochaine pour sa saison 6.

Source : Wizard World / Crédit ©CW