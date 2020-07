Legends of Tomorrow saison 6 : Les choses ne seront pas sans heurts pour Sara et Ava

Le co-showrunner de Legends of Tomorrow tease une saison compliquée pour Sara et Ava. Spoilers.

Si vous n’avez pas encore vu la saison 5 de Legends of Tomorrow, notez que cet article révèle un point important du final. La suite est spoiler, vous êtes prévenus.

A la fin de la saison 5 de Legends of Tomorrow, Sara se fait enlever par des aliens. Personne n’a vu ce qui s’est passé et clairement, le début de la saison 6 verra les Légendes à la recherche de leur capitaine. Cela devrait également mettre Ava dans une position difficile.

« La disparition de Sara est le changement le plus intéressant dans la dynamique » pour la sixième saison à venir, a déclaré le co-showrunner Phil Klemmer à TVLine. « Quand une famille perd un parent et qu’un groupe d’enfants, du style « La Vie à Cinq », doivent s’élever seuls, ça va être vraiment intéressant. Cela permettra également à Sara d’avoir une histoire distincte. »

Comprenez par là que Sara ne reviendra pas tout de suite et cela aura un impact non seulement sur le groupe mais aussi sur sa relation amoureuse avec Ava. Leur relation était plutôt stable mais elles vont avoir du mal à fonctionner l’une sans l’autre : « Elles sont totalement capables de le faire, mais c’est comme si elles ne le voulaient pas. Ce n’est pas comme si elles ne pouvaient pas, » confie Klemmer à propos du couple.

« Ce n’est pas comme si Sara ne pouvait pas survivre en étant prise en otage et emmenée dans n’importe quelle dimension extraterrestre. Ce n’est pas qu’Ava ne peut pas se lever et prendre la place de Sara. Mais c’est douloureux, et ce n’est évidemment pas ce qu’elles veulent faire, » dit Klemmer.

Bien qu’il y ait « toujours des obstacles » pour « Avalance », comme la cécité de Sara la saison dernière et les insécurités d’Ava quant à sa place dans l’équipe, « il semble que les complications viennent de l’extérieur », note Klemmer. « Je ne pense pas que ce soit le genre de couple qui va coucher avec quelqu’un d’autre ou faire exploser leur relation. Mais elles marchent sur la corde raide avec juste les responsabilités qu’elles portent toutes les deux. La saison 6 ne se déroulera pas sans heurts, mais ce ne sera pas non plus un soap opéra. »

Sara et Ava sont à un stade de leur relation qui est presque comme le statut d’un couple marié et le co-showrunner veut voir la paire continuer à évoluer. Pour lui, il est important que leur relation « évolue de la même manière que les relations grandissent dans la vraie vie. »

« Je veux m’assurer qu’elles s’attaquent à des problèmes relationnels nouveaux et plus semblables aux adultes. Je ne veux pas avoir l’impression que nous tournons simplement autour, comme les problèmes de « dating », car soyons honnêtes, elles ne sortent pas juste ensemble. C’est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un mariage. Plus longtemps vous êtes avec quelqu’un, plus les enjeux augmentent. Vous êtes un peu inextricable et vulnérable. Nous voulons donc nous assurer qu’elles se sentent comme si elles grandissaient toujours. »

Est-ce que cela signifie que le mariage est la prochaine étape pour Ava et Sara ? On attend de voir combien de temps Sara restera aux mains des extraterrestres qui l’on enlever. Peut-être que la réunion des deux femmes aboutira à une demande en mariage.

Legends of Tomorrow revient à la mi-saison, en 2021 sur la CW

Source : TVLine / Crédit ©CW