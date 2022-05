Sandman : Gwendoline Christie se dévoile enfin en Lucifer (teaser Geeked Week)

Découvrez un premier aperçu de Gwendoline Christie en Lucifer pour la série Sandman ainsi que d’autres previews pour les séries Netflix à venir.

Un premier aperçu de Gwendoline Christie dans la peau de Lucifer est enfin à voir. A l’occasion de la prochaine Geeked Week organisée par Netflix, un nouveau trailer montre des extraits de plusieurs séries et films à venir dont Sandman, la série de Neil Gaiman basée sur ses comics..

Le dévoile des images de Stranger Things, Sweet Tooth, The Umbrella Academy et bien d’autres, puis à la fin, on découvre Christie descendant de son royaume des enfers, tout de blanc vêtue avec ses ailes noires, dire : « Bonjour, Dream. Comment vas-tu ? »

Lucifer est une partie importante de The Sandman. En tant qu’incarnation immortelle des rêves, Morpheus (Sturridge) a fréquemment des relations avec d’autres êtres d’importance cosmique. La version du diable de Sandman est la même qui a inspiré la récente série Lucifer avec Tom Ellis dans le rôle principal. La nouvelle série a clairement pris une direction différente avec le personnage en castant. Gwendoline Christie.

Créé à l’origine par Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Charles Dance (Game of Thrones), joue Roderick Burgess, Boyd Holbrook (Narcos) est Corinthien, alias Nightmare (Cauchemar), Lucifer sera incarné par Gwendoline Christie, Mason Alexander Park joue le rôle de Desireet Stephen Fry est Gilbert. Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

Netflix n’a pas encore dévoilé la date de lancement de Sandman. Une annonce sera peut-être faite durant la Geeked Week qui se déroulera entre le 6 et le 10 juin.

Geeked Week 2022 -Trailer

Source : EW / Crédit ©Netflix