Hunger Games : La préquelle trouve son jeune Coriolanus Snow

Tom Blyth jouera la jeune version du Président Snow dans The Ballad of Songbirds & Snakes, préquelle de The Hunger Games.

The Ballad of Songbirds & Snakes (La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur en VF), le film préquelle de The Hunger Games commence enfin à prendre forme. Officiellement annoncé en 2020, le film a enfin trouvé son acteur principal. Tom Blyth (Billy the Kid, The Gilded Age), a décroché le rôle principal dans l’adaptation de Lionsgate.

Blyth incarnera un jeune Coriolanus Snow bien avant qu’il ne devienne le président autoritaire Snow, joué par Donald Sutherland dans les films Hunger Games.

Lionsgate a annoncé en avril 2020 que le studio adapterait officiellement le roman de l’auteure Suzanne Collins Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur en tant que film. Francis Lawrence, qui a réalisé plusieurs des films précédents de Hunger Games, sera à nouveau derrière la caméra pour ce nouvel opus.

Située des décennies avant les événements de The Hunger Games, l’histoire se déroule autour des 10e Hunger Games annuels – l’événement de gladiateurs où deux adolescents de chacun des 12 districts de Panem sont sélectionnés au hasard pour se battre jusqu’à la mort pour l’amusement du pays. Snow n’a que 18 ans lorsqu’il est choisi pour être le mentor de la participante féminine du district 12, ce qu’il méprise.

En plus de Lawrence, les producteurs de la franchise originale, Nina Jacobson et Brad Simpson sont également de retour. Collins écrira le traitement du film et Michael Arndt, le scénariste oscarisé de Little Miss Sunshine adaptera le scénario, après avoir été l’un des scénaristes de Catching Fire. Collins servira également de productrice exécutive.

Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes, sortira en salles le 17 novembre 2023.

Source : EW / Crédit ©DR/Lionsgate