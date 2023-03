DC Studios : Ben Affleck ne veut « absolument pas » réaliser de film pour James Gunn

Ben Affleck dit qu’il ne réalisera pas de film DC pour James Gunn et dit que Justice League était la pire expérience de sa carrière.

Ben Affleck a officiellement mis fin à toute rumeur concernant sa participation a un film DC sous la houlette de James Gunn et Peter Safran.

En décembre dernier, Gunn a tweeté qu’il avait eu une discussion avec Ben Affleck et qu’il y avait peut-être la possibilité pour lui de réaliser un film DC. Cependant, cela n’arrive pas puisque Ben Affleck a récemment confié dans une interview à The Hollywood Reporter que ce ne sera pas le cas.

« Je ne réaliserais rien pour le DC de Gunn. Absolument pas, » dit-il. Puis il précise : « Je n’ai rien contre James Gunn. [C’est] un gars sympa, c’est sûr qu’il va faire du bon travail. Je ne voudrais tout simplement pas y aller et réaliser de la façon dont ils font ça. Ça ne m’intéresse pas. »

Ben Affleck, qui a jouer Bruce Wayne/Batman dans Batman V Surperman et Justice League, reprendra cependant dans le rôle dans The Flash, qui sortira en salles le 16 juin.

L’acteur a également parlé de son expérience durant la production de Justice League et de la façon dont ce film, avec ses nombreux problèmes de production, l’a dissuadé de vouloir réaliser un film Batman en solo.

« J’allais réaliser un [film] Batman et [Justice League] m’a fait dire : « J’arrête. Je ne veux plus jamais refaire ça. Je ne suis pas fait pour ça », a déclaré l’acteur. « C’était la pire expérience que j’aie jamais vue dans un business qui regorge d’expériences merdiques. Cela m’a brisé le cœur. »

Le réalisateur Zack Snyder a quitté Justice League pendant la production et Joss Whedon s’est ensuite joint non seulement pour terminer le projet, mais aussi pour réécrire des parties entières. Divers récits ont fait surface sur l’environnement toxique sur le plateau.

« Il y avait une idée de quelqu’un [Whedon] venant en disant, ‘Je vais vous sauver et nous ferons 60 jours de tournage et j’écrirai un truc autour de ce que vous avez. J’ai le secret.’ Et ce n’était pas le secret », a déclaré Affleck. « C’était dur. Et j’ai commencé à boire de trop. J’étais de retour à l’hôtel à Londres. C’était soit ça, soit sauter par la fenêtre. Et j’ai juste pensé : ‘Ce n’est pas la vie que je veux. Mes enfants ne sont pas là. Je suis misérable.’ »

Il a également mentionné être arrivé à un point où il « trouvait que ce n’était pas satisfaisant sur le plan créatif », ajoutant : « Vous êtes en sueur et épuisé. Et j’ai pensé : « Je ne veux en aucun cas participer à cela. Je veux plus gaspiller ma vie qui est limitée. » »

C’est donc clair, Ben Affleck ne réalisera pas de film pour la nouvelle ère DC que James Gunn et Peter Safran mettent en place.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros