Doctor Strange 2 : Benedict Cumberbatch compare son rôle à celui d’Iron Man

Benedict Cumberbatch compare son role dans Doctor Strange 2 à celui d’Iron Man de Robert Downey Jr

Quand on pense à Iron Man et Doctor Strange, ces deux personnages ne se ressemblent vraiment pas. L’un est un gourou de la technologie qui vole dans des combinaisons blindées tandis que l’autre est un sorcier mystique qui s’occupe de chose magique et du multivers.

Les deux super-héros ne pourraient pas être plus différents à cet égard. Cependant, lorsque vous regardez leurs personnalités et leurs comportements, Iron Man et Doctor Strange ont beaucoup en commun, en particulier les versions des personnages que nous voyons dans l’univers cinématographique Marvel.

Benedict Cumberbatch voit beaucoup de similitudes dans son Stephen Strange et le Tony Stark de Robert Downey Jr. Tout en parlant à KCRW de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Cumberbatch a expliqué que l’ego, l’esprit et la distance générale de Strange par rapport aux autres en font les deux personnes très semblables.

« Je veux dire, le côté sarcastique typique, le genre d’esprit improvisé et posé, le genre d’ego derrière cela, mais aussi l’aspect agréable de cela, ce que nous avons vu très répandu avec Tony Stark, et surtout l’encapsulation incandescente de Downey dans sa performance au cours de la dernière décennie », a expliqué Cumberbatch. « Ce n’est pas seulement leur barbichettes. Il y a une façon dont ils ont des difficultés avec les autres ou une manière dont leur ego prend le dessus sur eux. Et leur esprit est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Je pense que dans le passé, cela a été le cas avec Strange. »

Cumberbatch a poursuivi en disant que ces qualités dans Strange allaient être mises à l’épreuve dans le prochain film. Être un héros isolé est presque impossible, et il faut compter sur les autres pour faire avancer les choses.

« Je pense que cela vire en territoire des spoilers d’intrigue, donc je ne peux pas trop en parler, car ce film est définitivement une évolution de cette caractéristique », a déclaré l’acteur. « Nous le verrons certainement être mis au défi sur ce front. C’est tout ce que je peux dire. Et je pense que c’est une bonne chose. Nous devons le secouer. Vous ne pouvez pas être un super-héros isolé. Ils doivent interagir avec les gens. Bon, mauvais ou indifférent. Et quels que soient les résultats, il doit y avoir un échange. »

Il compare ensuite sa relation avec Wong à celle de Sherlock et Watson : « Je pense qu’il y a une relation de copain avec Wong, c’est sûr. C’est le genre de relation de couple étrange semblable à Watson et Sherlock. Ce n’est pas secret que Wanda Maximoff est une grande partie du prochain film, et c’est tout ce que je vais dire. Je peux sentir les petits points infrarouges ramper à l’horizon. »

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain.

Source : KCRW via ComicBook / Crédit ©Marvel Studios