West Side Story : Photos du remake de Steven Spielberg

Découvrez des photos du remake de West Side Story réalisé par Steven Spielberg.

20th Century Studios a dévoilé des photos du film West Side Story, remake du classique de Broadway réalisé par Steven Spielberg. Le magazine Vanity Fair a dévoilé ces photos qui sont en grande partie centrées sur Tony et Maria, le couple central du film joué par Ansel Elgort et Rachel Zegler.

On peut également découvrir des photos de groupe avec les bandes rivales des Sharks et des Jets. L’Oscarisée Rita Moreno qui jouait Anita dans le film original, est aussi sur l’une de ces images, elle joue un rôle différent dans le remake.

Les personnages principaux, Tony et Maria, sont interprétés par Ansel Elgort (Divergente) et la nouvelle venue au cinéma Rachel Zegler, tandis qu’Anita et Bernardo sont incarnés par deux acteurs de Broadway chevronnés : Ariana Debose (Summer : the Donna Summer musical) et David Alvarez (Billy Eliott : the musical).

Josh Andres Rivera (la comédie musicale Hamilton), Mike Faist (la comédie musicale Dear Evan Hansen) et Ana Isabelle (Dementia 13) complètent la distribution, en jouant les rôles de Chino, Riff et Rosalia, une collègue de Maria. Le lieutenant Schrank et le sergent Krupke sont quant à eux interprétés par Corey Stoll (House of Cards) et Brian d’Arcy James (First Man : Le Premier Homme Sur La Lune).

Réalisé par Steven Spielberg, West Side Story sortira au cinéma en décembre 2020.

Source : Vanity Fair / Crédit ©20th Century Studios