Superman Legacy : Un acteur viré à cause de son soutien à la Palestine ? James Gunn répond

Bassem Youssef dit avoir perdu un rôle dans Superman Legacy à cause de son soutien à la Palestine. James Gunn clarifie la situation.

Le réalisateur et patron du DCU, James Gunn, cherche à clarifier les choses après que l’acteur Bassem Youssef a déclaré qu’il pensait avoir perdu un rôle dans Superman : Legacy en raison de commentaires qu’il avait faits sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Vendredi, dans des publications sur les réseaux sociaux, Gunn a publiquement approuvé un article d’IGN rapportant que le rôle potentiel de Youssef en tant que dictateur Rumaan Harjavti avait été retiré du prochain film de super-héros avant les propos de Youssef dans avec une interview de Piers Morgan en octobre.

L’article indiquait également que même si Youssef était en pourparlers, le rôle ne lui avait jamais été proposé puisqu’il a été retiré du scénario en septembre. « C’est exact », a écrit Gunn à côté d’un lien vers l’article.

Dans un post ultérieur, Gunn a déclaré que lui et Youssef étaient désormais sur la même longueur d’onde. « Ce n’est pas ma parole contre la sienne », écrit-il en réponse à un fan. « [Bassem] et moi avons parlé et tout va bien. Je comprends comment il a pensé que les choses s’étaient passé comme ça (ce dont il a été clair dans son interview), et je lui ai raconté toute l’histoire. »

Dans une interview avec Salon publiée jeudi, Youssef a indiqué que son interview avec Piers Morgan, dans laquelle il critiquait Israël et se prononçait en faveur de la Palestine, lui avait coûté le rôle dans Superman : Legacy. « J’étais un peu amer d’avoir perdu ce rôle, et j’étais plutôt très triste… Aux États-Unis d’Amérique, on peut parler de Joe Biden, on peut parler de Donald Trump, mais on ne peut pas critiquer un gouvernement étranger, ce qui est plutôt très triste, vous savez ? » a-t-il dit. « Et puis à cause de ça, j’ai été choisi pour le film Superman, puis ils m’ont dit : ‘Nous avons changé le scénario’, après cette interview de Piers Morgan, et je veux assumer ma bonne foi. »

S’adressant à Morgan, Youssef avait dénoncé l’hypocrisie dans les médias occidentaux. « Ils ont dit qu’Israël est la seule force militaire au monde qui prévient les civils avant de les bombarder », a-t-il déclaré. « Comme c’est mignon ! C’est tellement gentil de leur part parce qu’avec cette logique, si les troupes russes commençaient à avertir les Ukrainiens avant de bombarder leurs maisons, nous sommes d’accord avec Poutine, n’est-ce pas ? »

Milly Alcock, qui a récemment été choisie pour incarner Supergirl dans le DCU, a également été une ardente défenseure de la libération palestinienne, et sa position sur le conflit ne semble pas avoir affecté son mandat au sein de DC Studios. AussieTheatre.com a rapporté en décembre qu’Alcock avait signé une lettre appelant les artistes à porter des « foulards palestiniens traditionnels » en solidarité avec la population de Gaza.

Pendant ce temps, les fans ont observé que Skyler Gisondo, qui incarnera Jimmy Olsen dans Legacy, a liké de nombreux messages sionistes sur les réseaux sociaux. Cela n’a pas non plus changé son rôle.

Réalisé par James Gunn et avec David Corenswet dans le rôle principal, Superman : Legacy est prévu pour une sortie en juillet 2025.

Source : IGN / Crédit ©DR