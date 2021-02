Justice League : Détails sur la scène d’ouverture du Snyder Cut

Zack Snyder donne des détails sur la scène d’ouverture de sa version de Justice League.

A un mois de la sortie du film sur HBO Max, Zack Snyder continue de teaser sa version de Justice League. Il a notamment discuté de la scène d’ouverture du film qui montre les circonstances de la mort de Superman aux mains de Doomsday, un moment déjà vu dans Batman v Superman, raconté sous un autre angle.

« C’est le début du film. Vous voyez Superman … Nous passons à travers… c’est toute la lumière, le genre de lumière orange qui sort de Doomsday, vous savez, quand il fait ‘YARGH!’ Il y avait aussi une sorte de problème de gravité, comme ces roches qui flottaient et toutes sortes de choses se passaient. (…) C’est Superman là, alors que nous avançons, il retire le fragment d’os de la poitrine de Superman et il crie. »

Il continue sa description : « Maintenant, si vous remarquez aussi dans BvS, il y a un cri très audible. Vous pouvez entendre le cri de Superman. Le cri traverse … c’est Heroes Park … c’est le centre de confinement où se trouve Lex. Et puis vous voyez Lex communier avec Steppenwolf … Et puis il y a Cyborg, il est dans son appartement et vous voyez un plan dans le placard et puis vous voyez un trophée de football. »

Il est intéressant de noter que Cyborg (Ray Fishet) fait partie de la scène d’introduction. Cela confirme ce que Snyder a dit auparavant, le fait que Cyborg soit « le cœur et l’âme » du film. Dans la version originale de Snyder, Cyborg avait une plus grande place mais son rôle a été réduit dans la version de Joss Whedon.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est annoncée pou le 22 avril.

Source : I Minuten / Crédit ©HBO Max/Warner Bros