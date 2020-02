The Suicide Squad 2 : Vidéo de tournage avec Idris Elba et Margot Robbie

Nouvelle vidéo de tournage pour The Suicide Squad 2 avec Idris Elba et Margot Robbie.

Les images de tournage continuent de faire leur apparition sur la toile. Le film The Suicide Squad 2 est actuellement en plein tournage et une nouvelle vidéo est à découvrir. On y voit Idris Elba et Margot Robbie en train de filmer une scène avec deux autres personnages.

Evidemment, Robbie reprend son rôle d’Harley Quinn, on l’aperçoit avec sa nouvelle tenue. Pour le moment, le personnage d’Elba reste un mystère, on ne sait pas ce qu’il joue dans le film. L’identité des deux autres personnages n’est pas claire mais il est possible que ce soient Polka-Dot Man joué par David Dastmalchian et Ratcatcher, incarné par Daniela Melchior.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film qui ne sera pas une suite du film sorti en 2016 mais plus un semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad 2 sort le 6 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros