The Batman : Des visages terrifiants sur le tournage (photos)

Découvrez de nouvelles photos prises sur le tournage du film The Batman.

De nouveaux clichés pris sur le tournage de The Batman ont fait surface sur les réseaux sociaux. Aucun acteur principal ne se trouve sur ces images mais on peut découvrir une bande d’individus maquillés comme des clowns terrifiants. On se croirait presque dans American Nightmare.

Aucin contexte n’est donné pour la présence de ces individus mais clairement, ils font partie d’un gang de méchants.

Some photos from the set of Matt Reeves’ #TheBatman 🦇. pic.twitter.com/QkY6xMIkcz — Film Updates (@FilmUpdates) February 14, 2020

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb, Variety et The Wrap / Crédit ©Warner Bros