She-Hulk : Pas de saison 2 pour la série Marvel selon Tatiana Maslany

L’actrice de She-Hulk, Tatiana Maslany, révèle pourquoi elle pense que la série Disney+ ne recevra pas de deuxième saison.

Il semble que la possibilité d’une saison 2 pour She-Hulk s’éloigne. Tatiana Maslany a donné une mise à jour qui risque de décevoir les fans de la série.

Pendant Codenames LIVE! The New Class via Twitch le 15 janvier, Maslany a été interrogée sur les chances d’une saison 2 de She-Hulk après qu’elle aurait été en développement aux studios Marvel.

Cependant, l’actrice a minimisé cette possibilité, suggérant que la série Disney+ n’obtiendra probablement pas le feu vert pour la saison 2 en raison de problèmes budgétaires. « Je ne pense pas. Je pense que nous avons fait exploser notre budget, et Disney a dit : « Non merci » », a-t-elle déclaré.

La saison 1 de She-Hulk avait l’un des budgets les plus élevés pour une série Disney+ MCU, totalisant 225 millions de dollars. Il a été rapporté en août dernier que Marvel prévoyait la saison 2 de la série, qui aurait commencé à se développer après les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Cependant, les commentaires de Maslany suggèrent que Marvel n’a pas l’intention de ramener la série de si tôt.

La série raconte l’histoire de Jennifer Walters, une avocate célibataire trentenaire qui est la cousine de Bruce Banner et qui après un accident de voiture avec son cousin, réalise qu’elle peut aussi se transformer en une Hulk surpuissante. La première saison s’est terminée avec plusieurs intrigues en suspens alors qu’il y avait des espoirs de renouvellement éventuel de la série.

Alors que l’avenir de She-Hulk dans le MCU est quelque peu un mystère, le président de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que les fans pourraient voir Jennifer et son alter ego dans les futures sorties en salles du MCU. On attend donc de voir si Jennifer sera impliquée dans la suite du MCU.

Source : Twitch via CBR / Crédit ©Disney+