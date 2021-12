Jurassic World 3 Le Monde D’après : Chris Pratt face à un dinosaure (photo)

Nouvelle image de Jurassic World 3 Le Monde D’après avec Chris Pratt face à un dinosaure.

Cela faisait un moment que nous n’avons pas eu de nouvelles de Jurassic World Le Monde D’après. Avec le film qui sortira l’été prochain, les premières images commencent à se dévoiler. Une première photo de Chris Pratt a été révélée par EW. On le retrouve face à un dinosaure.

« Ils se sont multipliés et vivent parmi nous et se sont affrontés avec nous », a déclaré le cinéaste et co-scénariste Colin Trevorrow, qui a réalisé Jurassic World en 2015. Les autres films de Jurassic Park « ont à peu près la même histoire », dit-il. « Mais Le Monde D’après se déroule partout dans le monde, à travers de nombreux environnements différents : nature sauvage, urbain, désert, neige. »

« C’est excitant de voir ces créatures naviguer dans des environnements dans lesquels elles n’ont pas été conçues pour survivre. Elles ont grandi dans un parc à thème et maintenant ils sont là ! »

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur du premier Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Le Monde D’après .

Source : EW / Crédit ©Universal Pictures