Avengers The Kang Dynasty perd son réalisateur

Destin Daniel Cretton ne réalisera finalement pas le film Avengers The Kang Dynasty, mais garde ses autres projets Marvel/Disney.

L’un des plus gros films Marvel à venir perd son réalisateur. Destin Daniel Cretton, qui a notamment réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, ne sera finalement pas aux commandes du film Avengers The Kang Dynasty.

Cependant, selon Deadline qui a rapporté l’information en premier, il continuera à travailler avec Marvel Studios sur la prochaine série Disney+Wonder Man et la suite sans titre de Shang-Chi.

Le départ de Cretton de Kang Dynasty est le dernier d’une série de problèmes pour le projet. Dans dans le podcast le House of R, Joanna Robinson de Vanity Fair a révélé que le scénariste Jeff Loveness ne travaillait plus sur le film.

De plus, le seul acteur confirmé au casting du film, Jonathan Majors (qui a joué le méchant titulaire Kang et ses variants dans Loki et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania), fait face à des problèmes juridiques.

Avengers The Kang Dynasty devait initialement sortir en mai 2025, destiné à être le premier volet d’une histoire Avengers en deux parties pour conclure la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel, avec Avengers: Secret Wars sortant en novembre de la même année.

Depuis lors, les deux films ont été repoussés avec la sortie de Kang Dynasty calée au 1er mai 2026 et celle de Secret Wars un an plus tard, le 7 mai 2027.

Cretton s’est fait connaitre avec le film Short Term 12 en 2013, avec Brie Larson, John Gallagher Jr., LaKeith Stanfield, Rami Malek et Kaitlyn Dever. Il a retrouvé Larson pour son adaptation en 2017 de The Glass Castle de Jeannette Walls, ainsi que pour le drame juridique mettant en vedette Michael B. Jordan en 2019, Just Mercy.

Puis en 2021, Cretton a fait ses débuts de blockbuster avec Shang-Chi qui mettait en vedette Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina et Meng’er Zhang, et également une brève apparition de Larson. Le film fut le projet de Disney le plus rentable au box-office mondial en 2021.

Shang-Chi 2 a été annoncé peu de temps après les débuts du premier film en 2021, bien qu’aucune date de sortie n’ait été établie.

