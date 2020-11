Iron Man : Tony Stark est mort, il ne reviendra pas

Marvel Studios confirment une nouvelle fois que Tony Stark est mort et qu’il ne reviendra pas en Iron Man.

Dans le MCU, et dans le monde des comics en général, personne n’est jamais complètement mort. Même après leur décès, certains personnages ont toujours un moyen de revenir mais en ce qui concerne Tony Stark: alias Iron Man, il semble que ce ne sera vraiment pas le cas.

Selon la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, les studios n’ont pas l’intention de ressusciter Tony Stark après les adieux de Robert Downey Jr. dans Avengers : Endgame l’année dernière.

Comme les fans de l’univers cinématographique Marvel le savent sûrement, Iron Man s’est sacrifié à la fin d’Endgame pour arrêter Thanos et sauver l’univers. Dans une nouvelle interview, Alonso confirme que la mort de Tony est définitive.

« Tony Stark est mort. Et c’est notre histoire. Une résurrection, je ne sais pas, je ne sais pas comment nous le ferions. Il me semble que l’histoire de Tony Stark a été racontée par nous. Par conséquent, il a laissé son héritage, qui il est par exemple dans Spider-Man, parce que Peter Parker a été comme un fils, donc vous voyez beaucoup de ce que Tony Stark aurait été dans Peter Parker. Et il me semble que vous voyez cela constamment dans la façon dont une personne influence l’autre. Mais non, pour le moment, nous n’avons aucun projet. »

Robert Downey Jr., quant à lui, a déclaré qu’il en avait fini avec Marvel et qu’il était passé à d’autres projets. L’acteur tente actuellement de mettre sur pied un troisième Sherlock Holmes et espère pouvoir le transformer en un univers cinématographique.

Pour finir, selon certaines rumeurs, Downey apparaîtrait dans Black Widow. Puisque le film se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, cela ne ferait pas obstacle à la continuité du MCU.

Source : Clarin / Crédit ©Marvel