The Flash le film : Premier aperçu du Batman de Michael Keaton ! (teaser et images)

Un premier teaser pour le film The Flash a été dévoilé au DC FanDome.

Après des années d’anticipation, de théories et de différentes équipes créatives, The Flash de DC Comics se dirige enfin vers le grand écran, avec une version cinématographique qui devrait faire ses débuts à l’automne 2022.

Un premier teaser a été dévoilé durant le DC FanDome et montre brièvement le Batman de Michael Keaton de dos. Cette image a aussi dévoilée et elle est à voir ci-dessous avec une image du nouveau costume de Flash.

Ben Affleck, a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West et Ron Levingston sera le père de Barry.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

Crédit ©DR/Warner Bros