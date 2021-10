The Batman : Premier aperçu de Selina Kyle et Batman et Riddler en affiches

Découvrez un premier aperçu de Zoe Kravitz en Selina Kyle ainsi que Batman et Riddler en affiches pour le film The Batman.

A quelques heures du DCFanDome, qui dévoilera une nouvelle bande-annonce, le réalisateur Matt Reeves a donné un petit aperçu de Zoe Kravitz dans la peau de Selina Kyle, alias Catwoman sans son costume. Reeves tease que les fans en verront plus durant l’événement du FanDome qui se tiendra ce soir en ligne à partir de 19h.

Meet Selina Kyle… See more of her tomorrow at #DCFanDome #Tomorrow #TheBatmanTrailer #TheBatman pic.twitter.com/uJBI8JsRtJ

En plus de cette photo de Selina, deux affiches ont aussi été dévoilée : une avec Batman et l’autre avec Riddler.

In anticipation of the new trailer for #TheBatman during DC FanDome tomorrow, check out posters for Batman and Riddler. Tune in to #DCFanDome here: https://t.co/dxelpPvLtd pic.twitter.com/xN99HV2iaZ

— The Batman (@TheBatman) October 15, 2021