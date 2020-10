Wonder Woman 1984 : Pourquoi Patty Jenkins a casté Pedro Pascal

Patty Jenkins révèle pourquoi elle a choisi Pedro Pascal pour jouer dans Wonder Woman 1984.

Pedro Pascal est actuellement le Mandalorian de la série Disney+ mas il est aussi le méchant du film Wonder Woman 1984 qui tarde à sortir. Lors d’une récente interview avec Variety, Jenkins a parlé de Pascal et de sa décision de caster l’acteur dans le rôle.

« Je suis toujours tellement surprise quand tout le monde le considère comme un gars aussi sérieux », a déclaré Jenkins. « Je dois dire que Pedro est l’une des personnes les plus attrayantes que j’ai connues. Il devient instantanément quelqu’un que tout le monde invite et que vous voulez avoir avec vous et à qui vous voulez parler. »

Pascal et Jenkins ont révélé qu’ils avaient travaillé ensemble sur un pilote de série qui n’avait pas été retenu juste avant son apparition dans Game of Thrones, et Pascal a déclaré qu’il ne pensait pas que Jenkins se souviendrait de lui. Mais la réalisatrice de Wonder Woman 1984 savait qu’il était parfait pour la tâche à accomplir.

« J’ai travaillé avec lui, donc je le connaissais », a déclaré Jenkins. « Je n’avais pas besoin de lui pour me prouver quoi que ce soit. J’ai adoré l’idée de l’avoir, et je pensais qu’il serait un peu inattendu, car il ne crie pas ‘méchant’. »

Wonder Woman 1984 est prévu dans les salles le jour de Noël, mais avec toute l’incertitude entourant les sorties de films à l’ère de la pandémie de coronavirus, cela pourrait facilement changer.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros