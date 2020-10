The Walking Dead : Lauren Cohan tease une spin-off sur Maggie

Lauren Cohan tease une spin-off possible de The Walking Dead sur Maggie.

Maggie aura-t-elle sa série solo dans l’univers Walking Dead ? Alors que Norman Reedus et Melissa McBride auront bientôt leur série centrée sur Daryl et Carol, une fois que la série principale sera terminée, Lauren Cohan dit qu’il y aurait eu des discussions sur une spin-off de Maggie.

Après s’être éloignée de The Walking Dead pour la comédie d’action d’espionnage Whiskey Cavalier, Cohan est revenue au drame zombie dans le final original de la saison 10 et elle sera de retour à plein temps pour les 30 derniers épisodes de la série.

Cohan ne sait pas encore où Maggie se trouvera à la fin de la série mais il y aurait eu des discussions autour d’une série spin-off post-Walking Dead. Elle raconte Entertainment Weekly : « Je sais qu’il y a des murmures pour étendre l’histoire de Maggie lorsque la série-mère officielle sera terminée. »

Durant une apparition à l’émission de télé Live With Kelly and Ryan, Cohan a laissé entendre qu’une spin-off était possible. En parlant de la fin de la série, elle confie : « Nous avons encore l’équivalent de deux saisons à filmer, donc nous allons toujours être à l’antenne pendant une période significative (…) Et puis les gens ont toujours tellement faim de tout notre univers, mais c’est plutôt excitant parce qu’il y aura des possibilités de spin-offs. Je ne sais pas si je suis censée le dire encore. »

Evidemment, il est possible qu’elle parle de Tales of the Walking Dead, la série d’anthologie épisodique qui sera l’occasion de revenir sur des personnages – vivants ou morts – de la série et plonger dans leur passé. Donc même si elle n’a pas sa série perso, elle aura au moins très probablement un épisode centrée sur Maggie.

The Walking Dead revient en 2021 pour 6 épisodes bonus de la saison 10 puis se conclura avec une saison 11 étendue de 24 épisodes en 2022.

Source : EW / Crédit ©AMC