The Walking Dead saison 11 : Fin de la série annoncée et spin-off avec Daryl et Carol

La saison 11 de The Walking Dead sera la dernière mais AMC annonce deux nouvelles spin-offs dont une avec Daryl et Carol.

C’est bientôt la fin pour The Walking Dead. La chaîne AMC annonce que la série se terminera à l’issue d’une saison 11 étendue. En effet, elle sera composée de 24 épisodes au lieu des 16 habituels. La série se terminera ainsi en 2022, mas avant ça, elle bénéficiera de 6 épisodes bonus qui ont été ajoutés à la saison 10, dont le final original sera diffusé le 4 octobre prochain. Il reste donc 31 épisodes avant que la série tire sa révérence.

Mais si la série-mère se termine, la franchise Walking Dead est loin d’être finie. Fear The Walking Dead continue et entamera bientôt sa saison 6, la nouveauté World Beyond arrive le mois prochain et les fans pourront bientôt découvrir deux de leurs personnages favoris dans leur propre série.

En effet, AMC annonce qu’une série spin-off avec Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus est en préparation. Cette série, co-créée par Scott M. Gimple et Angela Kang, est prévue pour un lancement en 2023. Kang, qui est l’actuelle showrunner de The Walking Dead, reprendra ce poste pour la nouvelle série.

Et ce n’est pas tout. Gimple développera également une autre nouvelle série intitulée Tales of the Walking Dead, qui est décrite comme « une anthologie épisodique avec des épisodes individuels ou des arcs d’épisodes axés sur des personnages nouveaux ou existants, des histoires de fond ou d’autres expériences autonomes. »

Cela signifie que les personnages qui ont péri dans l’univers de The Walking Dead pourraient revenir à la vie et être vus à un moment donné avant leur décès et peut-être même avant que nous les ayons rencontrés dans la série.

En attendant, de les voir dans leurs aventures ensemble, Daryl et Carol devront faire face à Beta et à sa horde de Whisperers lors du final de la saison 10 du 4 octobre. Avec les nouvelles qui viennent de tomber, on imagine qu’ils trouvent un moyen de survivre.

Source : Deadline / Crédit ©AMC