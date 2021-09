West Side Story : Nouvelle bande-annonce pour le remake de Steven Spielberg

Nouvelle bande-annonce pour le remake de la comédie musicale West Side Story réalisé par Steven Spielberg.

Cette semaine, Disney et 20th Century Studios a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le film West Side Story, nouvelle version de la célèbre comédie musicale de Broadway, réalisée par Steven Spielberg.

La bande-annonce, sous fond de la chanson « Tonight », montre les jeunes Tony et Maria alors qu’ils se rencontrent pour la première fois dans le New York des années 50, alors qu’ils réalisent qu’ils appartiennent à des bandes rivales du l’Upper West Side : les Sharks et les Jets. C’est alors que commence cette histoire d’amour interdite entre le « gringo » et la jeune portoricaine.

Dans cette nouvelle version, les personnages principaux, Tony et Maria, sont interprétés par Ansel Elgort (Divergente) et la nouvelle venue au cinéma Rachel Zegler, tandis qu’Anita et Bernardo sont incarnés par deux acteurs de Broadway chevronnés : Ariana Debose (Summer : the Donna Summer musical) et David Alvarez (Billy Eliott : the musical).

Josh Andres Rivera (la comédie musicale Hamilton), Mike Faist (la comédie musicale Dear Evan Hansen) et Ana Isabelle (Dementia 13) complètent la distribution, en jouant les rôles de Chino, Riff et Rosalia, une collègue de Maria. Le lieutenant Schrank et le sergent Krupke sont quant à eux interprétés par Corey Stoll (House of Cards) et Brian d’Arcy James (First Man : Le Premier Homme Sur La Lune).

Notez que Rita Moreno, oscarisée pour son interprétation d’Anita dans la version originale du film de 1961, joue le rôle de Valentina, une version revisitée et amplifiée du personnage de Doc, le propriétaire du magasin dans lequel travaille Tony. Elle est également productrice exécutive de cette nouvelle version.

West Side Story est produit et réalisé par Steven Spielberg sur un scénario de Tony Kushner, dramaturge lauréat d’un prix Pulitzer et scénariste nommé aux Oscars. Le film est adapté à l’écran à partir de la comédie musicale originale de Broadway de 1957 (livret d’Arthur Laurents, musique de Leonard Bernstein, paroles de Stephen Sondheim et concept, mise en scène et chorégraphie de Jerome Robbins). Kevin McCollum et Kristie Macosko Krieger officient en tant que producteurs. Au-delà de son travail devant la caméra, Rita Moreno est l’une des productrices exécutives du film.

Côté musique, la direction d’orchestre a été confiée à Gustavo Dudamel, les arrangements à partir de la partition originale à David Newman (« Anastasia ») et le coaching vocal à Jeanine Tesori. Justin Peck, récompensé aux Tony Awards, officie en tant que chorégraphe et Matt Sullivan en tant que producteur musical exécutif.

West Side Story est prévu pour le 8 décembre 2021.

West Side Story – Bande-annonce VF

West Side Story – Bande-annonce VOST

Crédit ©20th Century Studios/Disney