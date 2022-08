Les Anneaux de Pouvoir sera un récit unique et bourré de surprises pour les fans

Les scénaristes et producteurs de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir sont revenu sur le caractère inédit et unique de la nouvelle superproduction des studios Amazon.

A l’occasion de la présentation de la série dérivée du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir au TCA, les producteurs et showrunners de la série, JD Payne, Patrick McKay et Lindsey Webber se sont sur la méga production des studios Amazon Prime Video, à moins de deux semaines de sa mise en ligne sur les écrans de la plate-forme.

Ces derniers ont tenu à insister sur le caractère inédit et unique de cette série avant tout dérivée des récits de Tolkien plus que de la trilogie culte de Peter Jackson, au-delà de donner des détails sur la production et genèse de ce projet d’un milliard de dollars débuté il y a 5 ans.

« Ce sera la première fois qu’on pourra regarder une histoire de la Terre du milieu sans savoir ce qui va se passer. En espérant que ce soit fun (pour les spectateurs/ndlr) » a déclaré Lindsey Webber, productrice de la série.

Pour ceux qui ne le savent pas encore , l’un des co-showrunner des Anneaux de Pouvoir a aussi déclaré que la série, au-delà « d’être basée sur les appendices du Seigneur des Anneaux, est aussi basée sur des poèmes, chansons, et histoires que l’on peut lire » à travers la saga de roman. « Tolkien propose un peu comme une chasse aux trésors (dans ses récits-ndlr), avec des endroits qu’il résume, ou des éléments, souvent les choses sont murmurées à travers un personnage, une pépite par-ci, une pépite par-là ».

Confirmant ainsi l’idée que les scénaristes de la série de Prime Video ont bien développé largement l’histoire sur laquelle ils se basent, ces derniers on insisté sur le fait que la série proposera beaucoup de personnages que l’on a jamais vu chez Tolkien permettant ainsi à l’intrigue de devenir plus riche, et surprendre même les fans les plus aguerris de la Terre du Milieu et du Seigneur des Anneaux.

Le scénariste a même comparé son travail d’écriture à « une fouille » méthodique du matériel à disposition : « L’une des caractéristiques de Tolkien est qu’il a créé un monde qui s’écoule au-delà de ses pages, avec des références à certaines choses, sans réellement les développer. C’est ce qui rend ce monde intrigant et donne envie de l’explorer et en apprendre plus. »

« Notre travail était de vous emmener dans une époque 1000 ans avant l’histoire que tout le monde connait, avant Frodon, avant l’anneau et Sauron. Nous sommes au temps où les anneaux de pouvoirs ont été forgés, avec la montée du pouvoir du Dark Lord Sauron, l’histoire de Numénor, qui était une sorte d’Atlantis pour Tolkien et la dernière alliance des Elfes et des Hommes. » a expliqué Payne, avant celle que l’on connait dans Le Seigneur des Anneaux.

« C’est une histoire à laquelle on a déjà fait référence souvent (dans les romans-ndlr), que les lecteurs ont pu découvrir à travers quelques détails. Avec ces détails et indices que Tolkien nous a donné, nous avons construit des intrigues et personnages. » a conclu le co-showrunner sur le sujet, e insistant sur le fait que la série reprendra les thèmes chers de l’auteur, de l’environnementalisme, à l’union pour une cause commune.

Sachant que le petit fils de Tolkien a été largement impliqué dans le projet, histoire de garantir la cohérence avec les récits du maitre de la Fantasy, McKay, le second showrunner des Anneaux de Pouvoir, a déclaré que c’était un « privilège et une grande joie » d’assembler ces détails pour en faire une intrigue cohérente.

Il insiste d’ailleurq sur le fait qu’il n’ont « jamais été intéressé par l’idée d’écrire une série nourrie par la nostalgie, une redite, un reboot ou une suite.(…) On a toujours voulu que la série soit unique, avec ses propres mérites. Du coup, les histoires que vous allez voir seront différentes de celle qu’on a pu voir à l’écran auparavant. »

Il continue « Les spectateurs vont découvrir une toute nouvelle expérience qu’ils n’ont jamais eu. Il y aura des rebondissements, des surprises. Parfois ce sera intense. D’autres plus drôle et touchant. Et on ne s’y attendra pas.” De quoi confirmer le détachement avec Peter Jackson et ses films, que le Tolkien Estate n’a jamais validé vis-à-vis de Tolkien.

Pour découvrir ce récit des plus de JD Payne et Patrick McKay, il faudra attendre le 2 septembre prochain. Mae Govannen comme dirait ce bon vieux Elrond.

Source : Syfy / Crédit photo : Prime video