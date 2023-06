Ant-Man 3 : Disney+ retarde la sortie du making-of à cause de la controverse Jonathan Majors ?

La controverse autour de Jonathan Majors aurait poussé Disney+ à retarder la sortie du making-of de Ant-Man et la Guêpe Quantumania.

Apparemment, le documentaire making-of Rassemblement sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania risque d’être repoussé indéfiniment et ce, à cause de la controverse qui entour l’acteur Jonathan Majors.

En effet, selon le site The Direct, Disney+, qui à chaque projet Marvel sort un making-of dans les coulisses du film/série, aurait décidé de repousser la sortie du spécial Rassemblement consacré à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. L’épisode devait sortir le 14 juin sur la plateforme, mais il est introuvable.

Comme avec les autres films, ce spécial montre un aperçu des coulisses de la réalisation d’Ant-Man et la Guêpe Quantumania, avec des interviews des acteurs et de l’équipe du film. Bien qu’aucune raison n’ait été donnée pour le retard, beaucoup ont émis l’hypothèse que cela était dû à la controverse en cours entourant Jonathan Majors, qui incarne Kang le Conquérant dans le film.

Le 25 mars 2023, Majors a été arrêté à New York pour des allégations de violence domestique à la suite d’une confrontation signalée avec une femme qui s’est révélée être sa petite amie. Cette jeune femme a été transportée à l’hôpital pour « des blessures mineures à la tête et au cou ». Des rapports ultérieurs ont affirmé que Majors avait poussé la femme dans une voiture, la blessant au bras droit. Elle aurait également subi des lacérations à l’oreille droite et au doigt.

Immédiatement après que l’arrestation a été rendue publique, les représentants de Majors ont publié une déclaration affirmant que l’acteur était innocent. « Il n’a rien fait de mal. Nous sommes impatients de l’innocenter et de clarifier cela », indique le communiqué. Majors a ensuite été abandonné par son agence Entertainment 360 mais lui et son avocate Priya Chaudhry ont continué à clamer son innocence. « Jonathan Majors est totalement innocent et est probablement victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît », a déclaré Chaudrey. « Nous rassemblons et présentons rapidement des preuves au procureur de district dans l’espoir que toutes les charges seront abandonnées sous peu. »

Depuis l’arrestation de Majors et les accusations ultérieures concernant ses tendances abusives, Marvel Studios est resté silencieux. Alors que Majors doit apparaître en tant que Kang dans divers projets de Marvel Cinematic Universe, notamment Avengers: The Kang Dynasty, son avenir avec la franchise est désormais incertain.

Disney a récemment repoussé les sorties de plusieurs films Marvel dont Avengers 5 et Avengers 6, ce qui a poussé les fans à penser que les studios tentent de gagner de temps pour peut-être remplacer Majors ou retravailler les films à cause de lui.

Source : CBR / Crédit ©Marvel