Equalizer 3 : Dakota Fanning retrouve Denzel Washington 18 ans après Man on Fire

Dakota Fanning retrouve Denzel Washington, sa co-star de Man On Fire, dans Equalizer 3 de Sony.

C’est une réunion pour Dakota Fanning et Denzel Washington. Selon Deadline, presque 20 ans après Man on Fire, Dakota Fanning va retrouver Denzel Washington pour le troisième volet de la saga Equalizer en préparation chez Sony. Antoine Fuqua est de retour à la réalisation et Richard Wenk est au scénario.

Alors que l’intrigue est gardée secrète, le film est le troisième de la série The Equalizer, réalisé par Fuqua et mettant en vedette Washington. Le premier film a rapporté plus de 194 millions de dollars dans le monde, menant à une suite, qui a rapporté plus de 190 millions de dollars dans le monde.

Le film Equalizer 3 sortira en salles le 1er septembre 2023.

Le film Man On Fire fut le terrain de scènes touchantes entre Washington et Fanning (âgée d’à peine 10 ans à l’époque) où il jouait son garde du corps fidèle et attentionné. Selon Deadline, Sony et Fuqua ont vu cela comme l’occasion rêvée de réunir une nouvelle fois les deux talents.

Fanning peut actuellement être vu dans la mini série The First Lady de Showtime pour la réalisatrice Susanne Bier et face à Michelle Pfeiffer. Elle a récemment terminé la production d’une autre série limitée pour Showtime, l’adaptation de Steve Zaillian de Ripley, face à Andrew Scott.

Notez qu’une série Equalizer avec Queen Latifah dans le rôle principal existe et entamera sa troisième saison à la rentrée sur CBS. La saison 2 est actuellement diffusée en France sur SerieClub.

Source : Deadline / Crédit ©DR