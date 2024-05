Wicked : Trailer du film musical avec Ariana Grande et Cynthia Erivo

Nouvelle bande-annonce pour le film Wicked, adaptation de la comédie musicale de Broadway avec Ariana Grande et Cynthia Erivo.

Universal Pictures a dévoilé cette semaine une nouvelle bande-annonce pour le film Wicked, adaptation de la comédie musicale de Broadway basée sur le Magicien d’Oz. Un film qui voit à son affiche deux actrices/chanteuses de talent Ariana Grande et Cynthia Erivo.

La bande-annonce montre la jeune exclue Elphaba (Erivo) et la toujours populaire Glinda (Grande) arrivant à l’université Shiz, où elles s’affrontent immédiatement. Mais leur rivalité ne peut pas les séparer car la directrice Madame Morrible (Michelle Yeoh) ne perd pas de temps pour les désigner comme colocataires.

Basé sur la comédie musicale de Broadway de 2003 (elle-même inspirée du roman du même nom de Gregory Maguire), Wicked raconte l’histoire des sorcières d’Oz, célébrant la façon dont le pouvoir de la magie et de l’amitié peut transformer nos vies.

Le film suit Elphaba à la peau verte, la future méchante sorcière de l’Ouest, et Glinda, la future bonne sorcière du Nord. À la suite d’une rencontre avec le Magicien d’Oz, leur amitié est mise à l’épreuve et leurs vies prennent des chemins très différents. Le désir inébranlable de popularité de Glinda la voit séduite par le pouvoir, tandis que la détermination d’Elphaba à rester fidèle à elle-même et à ceux qui l’entourent aura des conséquences inattendues et choquantes sur son avenir. Leurs aventures extraordinaires à Oz les verront finalement accomplir leur destin en tant que Glinda la gentille sorcière et Wicked, la sorcière de l’Ouest.

Le film met également en vedette Michelle Yeoh, lauréate d’un Oscar, dans le rôle de Madame Morrible, la royale directrice de l’université de Shiz ; Jonathan Bailey (Bridgerton, Fellow Travelers) dans le rôle de Fiyero, un prince espiègle et insouciant ; Ethan Slater, nominé aux Tony Awards (Broadway’s Spongebob Squarepants, Fosse/Verdon), dans le rôle de Boq, un étudiant altruiste de Munchkin ; Marissa Bode, qui fait ses débuts au cinéma, dans le rôle de Nessarose, la sœur préférée d’Elphaba ; et Jeff Goldblum, icône de la culture pop, dans le rôle du légendaire magicien d’Oz.

Le casting inclut aussi Pfannee et ShenShen, deux comparses complices de Glinda interprétées par Bowen Yang (Saturday Night Live) et Bronwyn James (Harlots), tous deux nommés aux Emmy Awards, et un nouveau personnage créé pour le film, Miss Coddle, interprété par Keala Settle (The Greatest Showman), nominée aux Tony Awards.

Réalisé par le célèbre cinéaste Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights), Wicked est le premier chapitre d’une histoire en deux parties.

La première partie de Wicked sera en salles le 27 novembre 2024 tandis que la deuxième partie devrait arriver dans les salles de cinéma le 26 novembre 2025.

Wicked – Bande-annonce VF

Wicked – Bande-annonce VOST