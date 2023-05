The Mandalorian saison 4 : Retard de production à cause de la grève des scénaristes

The Mandalorian, comme beaucoup de séries, pourrait bien voir la production de sa nouvelle saison retardée à cause de la grève des scénaristes.

La grève des scénaristes d’Hollywood qui se tient actuellement continue de perturber plusieurs productions de séries en cours et The Mandalorian pourrait bien se trouver parmi les concernées.

Selon des sources, la série phare de Disney+ repoussera probablement le début de la production de la saison 4. Si pour le moment elle n’a pas été officiellement annoncée, une quatrième saison est attendue. Le créateur de la série, Jon Favreau, a confirmé plus tôt cette année que les scripts des nouveaux épisodes étaient tous terminés.

Selon Deadline, le tournage serait prévu pour le mois de septembre. S’il reste encore un peu de temps, le site américain a eu vent que le tournage sera repoussé, mais Lucasfilm n’a pas commenté l’information.

Lors d’une grève de la WGA, aucun scénariste n’est présent sur le plateau. Leur présence est indispensable au cas où il y a des réécritures à faire et pour s’assurer de la cohérence et de la continuité dans la narration parce qu’ils savent généralement où va l’histoire ayant des scripts d’avance.

De plus, le piquetage interrompt souvent la production car les teamsters (le syndicat des conducteurs routiers américains) et les membres de l’équipe technique refusent de passer les piquets de grève, ce qui s’est récemment produit avec une autre série Disney+, Daredevil: Born Again.

La grève des scénaristes, qui a débuté le 2 mai, entre dans sa troisième semaine.

The Mandalorian met en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal de Din Djarin, Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) et Katee Sackhoff (Mandalorian Bo-Katen Kryze).

En attendant, la saison 3 est disponible sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+