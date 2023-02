The Mandalorian saison 4 : Jon Favreau tease des crossovers avec d’autres séries Star Wars

Jon Favreau confirme que la saison 4 de The Mandalorian est déjà écrite et tease des crossovers avec d’autres séries Star Wars se déroulant à la même époque.

Jon Favreau es actuellement en pleine promo pour la saison 3 de The Mandalorian et le showrunner a fourni une mise à jour intéressante sur la saison 4 de la série, teasant des prochains crossovers de Star Wars.

The Mandalorian a été la première histoire de Star Wars à se dérouler peu de temps après les événements du Retour du Jedi, et cette année verra cette période devenir encore plus importante pour la franchise. En effet, 2023 verra le lancement de deux autres séries Disney+ dans cette partie de la chronologie de Star Wars, Ahsoka et Skeleton Crew. Cela laisse ainsi la possibilité de faire croiser les différents personnages.

Dans une nouvelle interview avec BFMTV INSIDE, Favreau révèle que le scénario de la saison 4 de The Mandalorian est déjà terminé, ce qui signifie peut-être qu’il n’y aura pas trop d’attente entre la saison 3 et la saison 4 de The Mandalorian.

Plus important encore, il confirme la nécessité pour ces scripts d’être conscient des autres séries qui l’entourent. The Mandalorian est bien évidemment lié à Ahsoka puisque le personnage y a fait ses débuts en live-action, mais il y a aussi Skeleton Crew.

S’il de parle pas explicitement de crossovers, les mots de Favreau sous-entendent clairement que ce sera le cas. Après tout, Mando était bien présent dans Le Livre de Boba Fett, il ne serait pas étonnant de voir d’autres crossovers de la sorte se produire à l’avenir avec les autres séries de la franchise.

La troisième saison de The Mandalorian promet un retour à Mandalore. Din Djarin doit se rendre sur la planète natale des Mandaloriens afin de demander pardon après avoir retiré son casque lors du dernier épisode de la deuxième saison. Alors que Djarin essaie de réparer ses erreurs, il doit faire attention à la menace imminente de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) qui se cache dans l’ombre.

The Mandalorian revient sur Disney+ le 1er mars.

Source : BFMTV / Crédit © Disney+