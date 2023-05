Fast & Furious X : Louis Leterrier tease une fin de saga satisfaisante pour les fans

Le réalisateur de Fast & Furious X, Louis Leterrier, tease une fin de franchise qui surprendra et satisfera les fans.

Après plus de deux décennies, la Saga Fast & Furious touche bientôt à sa fin. Fast & Furious X, en salles ce week-end, représente le début de la fin pour la franchise. Il y aura au moins un autre film, portant le total de la franchise à 11 films, mais il est possible que Fast X soit le premier film d’une trilogie pour conclure, ce qui porterait la saga à 12 films furieux au total.

Quel que soit le nombre de films qu’il faudra pour terminer, l’équipe créative derrière la franchise sait où elle va et promet de grandes surprises.

Louis Leterrier a réalisé Fast & Furious X et il sera également derrière la caméra pour Fast & Furious 11 (il n’y a pas encore de titre officiel). Lors d’une récente interview avec Collider, Leterrier a été interrogé sur la fin de toute la franchise et s’il savait comment tout cela va se terminer. Pour Leterrier, il était important de connaître la fin, afin qu’il puisse commencer à planter ces graines dans Fast X.

« Au moment où j’ai lu le script, la manière dont il se déroule et comment c’était comme un Fast & Furious inversé, j’ai posé cette question », a expliqué Leterrier. « Puis on a commencé à en parler, et puis, je ne savais pas que j’allais faire le suivant, mais c’était très important pour moi, afin de planter les bonnes graines, de savoir où ça allait. C’est donc ce que nous devions trouver, là où tout se termine. »

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous savons exactement où se termine la franchise aujourd’hui », a-t-il poursuivi. « Nous savons où nous terminons. Les routes que nous allons emprunter seront différentes, mais nous savons où tout se termine, et je sais qu’en tant que fan, c’est à la fois satisfaisant et vraiment surprenant. Comme vous le savez, le fan service est délicat parce que vous voulez offrir la bonne chose, mais vous voulez surprendre les gens, vous ne voulez pas leur donner exactement ce que vous savez que tout le monde attend de la franchise Fast & Furious, où elle va finir. »

En attendant de savoir si la saga se terminera par une trilogie ou si le 11ème film sera le dernier, Fast & Furious X sort demain dans les salles de cinéma.

Source : Collider / Crédit ©Universal Studios