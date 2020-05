Dune : Denis Villeneuve compare Paul Atreides à Michael Corleone (Photo)

Nouvelle photo de Timothée Chalamet en Paul Atreides dans le film Dune et le réalisateur Denis Villeneuve le compare à Michael Corleone du Parrain.

Une nouvelle image du film Dune de Denis Villeneuve vient de sortir. Le réalisateur a également donné un aperçu du personnage de Paul Atreides joué par Timothée Chalamet. Dans une nouvelle interview à Empire Magazine, il le compare à Michael Corleone du Parrain.

En parlant du personnage, le réalisateur confie : « Paul a été élevé dans un environnement très strict avec beaucoup d’entrainement, car il est le fils d’un duc et un jour … il est formé pour être le duc. Mais autant qu’il a été préparé et formé pour ce rôle, est-ce vraiment ce dont il rêve être ? Voilà la contradiction de ce personnage. C’est comme Michael Corleone dans Le Parain – c’est quelqu’un qui a un destin très tragique et il deviendra quelque chose qu’il ne souhaitait pas devenir. »

Pour Villeneuve, Paul cherche sa place : « Sa survie dépend de sa capacité à prendre les bonnes décisions et à s’adapter à différentes situations dangereuses. C’est une très belle histoire sur quelqu’un qui devient autonome. Comme tout jeune adulte, il cherche son identité et essaie de comprendre sa place dans le monde, et il devra faire des choses qu’aucun de ses ancêtres n’a pu faire pour survivre. Il a une belle qualité d’être curieux envers les autres, d’avoir de l’empathie, quelque chose qui l’attirera vers d’autres cultures, et c’est ce qui lui sauvera la vie. »

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : Empire Magazine / Crédit ©Warner Bros