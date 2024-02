Christopher Nolan remercie Marvel pour son impact sur le box office post-COVID

Christopher Nolan pense que le MCU a aidé à maintenir le cinéma en vie après COVID et que Marvel a eu un grand impact sur le box office.

Christopher Nolan semble être reconnaissant du MCU pour son impact sur le box office après la période difficile qu’on vécu les salles durant la pandémie de COVID. En effet, le réalisateur reconnait que les films Marvel ont aidé le cinéma à se remettre sur pied.

Lors d’une conversation avec le New York Times et l’acteur d’Oppenheimer, Robert Downey Jr., Nolan a reconnu l’impact du MCU sur le box-office. « Laissez Jon Favreau [le réalisateur d’Iron Man] prendre un risque énorme, et voilà », a-t-il déclaré, faisant référence au rôle de Downey Jr. dans le MCU en tant qu’Iron Man.

Il ajoute : « Non, la vérité est que je pense que le choix qu’a fait Jon Favreau de prendre Robert dans le rôle de Tony Stark est l’une des décisions de casting les plus importantes et les plus conséquentes de l’histoire d’Hollywood. »

Il a poursuivi : « Cela a fini par définir notre industrie. En sortant de COVID, on se dit : « Dieu merci pour les films Marvel « . Et c’est un de ceux où, rétrospectivement, tout le monde pense que c’était une évidence. Mais il a pris un risque énorme en te confiant ce rôle. »

Nolan lui-même a sorti son film Tenet pendant COVID en 2020, qui a rapporté plus de 365 millions de dollars au box-office mondial. Le premier film de Marvel sorti après le confinement était Black Widow, et a rapporté plus de 379 millions de dollars dans le monde.

Nolan est actuellement en pleine campagne des Oscars puisque son film Oppenheimer est en lice pour plusieurs statuettes dont meilleure réalisation, meilleur film ou encore meilleur acteur pour Cillian Murphy et meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr.

Source : New York Times / Crédit ©Marvel