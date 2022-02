Le Mandalorian : Le problème de George Lucas avec Grogu

Le créateur de Star Wars, George Lucas, a un problème spécifique concernant le personnage de Grogu dans The Mandalorian de Disney+. Spoilers.

Le producteur Dave Filoni a révélé le seul problème de George Lucas avec l’introduction de Grogu dans The Mandalorian. Créée par Jon Favreau, la série est centrée sur son personnage titulaire Din Djarin – un chasseur de primes dont la vie a radicalement changé après avoir rencontré une créature sensible à la Force de la même espèce du maître Jedi Yoda.

Depuis l’introduction de « l’Enfant », une grande partie du récit de The Mandalorian tourne jusqu’à présent autour de l’arc de la paire. Ayant développé une véritable préoccupation pour Grogu, Mando a pratiquement abandonné sa vie de chasseur de primes pour être son gardien.

***Attention Spoiler sur les événements du Livre de Boba Fett***

L’objectif initial était de le réunir avec les Jedi après avoir réalisé qu’il était fort avec la Force. Cela s’est produit dans le final de la saison 2 de The Mandalorian, mais Lucasfilm est finalement revenu dessus dans Le livre de Boba Fett après que Luke Skywalker (Mark Hamill) ait laissé l’enfant retrouver sa figure paternelle.

Maintenant, Grogu fait partie des personnages les plus populaires de Star Wars, mais avant de faire ses débuts dans The Mandalorian, George Lucas avait un problème particulier avec lui. Comme révélé dans le livre The Art of Star Wars: The Mandalorian (Season 2) (via The Direct), Dave Filoni, a parlé au créateur de la franchise, qui tenait particulièrement à ce que Grogu reçoive une formation suffisante.

On ne sait pas si Lucas fait référence ou non avant de rencontrer Din Djarin, mais il était catégorique sur le fait que la série devait établir une forme d’entrainement, d’une manière ou d’une autre pour le personnage

« J’ai eu une conversation avec George, à un moment donné, à propos de l’Enfant, et sa principale préoccupation était que l’enfant doit avoir un bon entrainement, » a confié Filoni.

The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett ont révélé des informations importantes sur le passé de Grogu. Il faisait partie des Padawan de Coruscant lorsque l’Ordre 66 fut mandaté par l’Empereur Palpatine (Ian McDiarmid). Heureusement, quelqu’un a pu l’attraper avant que les Clone Troopers ne l’assassinent.

C’est encore l’un des plus grands mystères de Star Wars auquel la saison 3 de The Mandalorian pourrait répondre. Mais cela répond efficacement aux préoccupations de Lucas concernant le fait de donner à Grogu une sorte de formation avant qu’il ne puisse utiliser la Force.

On se demande si, à l’avenir, Grogu aura une formation supplémentaire. Bien que cela ne soit pas explicitement révélé dans Le livre de Boba Fett, Luke lui a permis de quitter l’Ordre Jedi en plein essor pour retrouver Din après n’avoir été que brièvement séparé. Mais, il est possible que Grogu continue finalement à se renseigner sur la Force et devienne un Jedi dans The Mandalorian. On attend d’en voir plus dans la saison 3 de The Mandalorian.

Si vous êtes fans de The Mandalorian mais n’avez pas vu Le Livre de Boba Fett (pour raison quelconque), il est conseillé de regarder au moins les trois derniers épisodes de la saison dans lesquels apparaissent Din Djarin et Grogu.

Source : The Direct / Crédit ©Disney+