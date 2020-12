Les Gardiens de la Galaxie : Les comics confirment que Star-Lord est bisexuel

Les comics Les Gardiens de la Galaxie confirment que Star-Lord est bisexuel. Le sera-t-il dans les films ?

Il a été révélé dans les comics des Gardiens de la Galaxie que Peter Quill, alias Star-Lord, est bisexuel. En effet, dans le dernier numéro dans une aventure intitulée « I Shall Make You a Star-Lord » dans Gardiens of the Galaxie #9, le personnage se retrouve dans une relation polyamoureuse avec un homme et une femme.

Dans ce numéro, écrit par Al Ewing et dessiné par Juann Cabal, Star-Lord a passé presque 150 ans sur un territoire étrange nommé Morinus où il a rencontré un couple d’humanoïdes nommés Aradia et Mors et au bout de 12 ans, il a commencé à les fréquenter intimement tous les deux.

On se demande désormais si la bisexualité de la version comic de Star-Lord sera intégrée ou non dans l’itération sur grand écran, interprétée par Chris Pratt, dans le prochain Gardiens de la Galaxie 3, réalisé par James Gunn (ou même dans Thor Love and Thunder). Le temps nous le dira puisque pour le moment, Marvel Studios ne s’est pas exprimé à ce sujet. On ne sait à vrai dire rien de ce prochain volet des Gardiens.

En février 2019, Pratt état au cœur d’une polémique homophobe. Il a défendu l’église de Hillsong, qu’il fréquente, après que la star de Umbrella Academy, Elliot Page, ait accusé l’église d’être « tristement anti-LGBTQ ».

« Il a récemment été suggéré que j’appartiens à une église qui « déteste un certain groupe de personnes » et est « tristement anti-LGBTQ »», a écrit Pratt sur Instagram. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je vais dans une église qui ouvre ses portes à absolument tout le monde. »

Chris Pratt jouera-il le jeu si son personnage se retrouve dans la même situation que son homologue des comics ?

Ailleurs, Dave Bautista a donné des nouvelles du troisième volet disant que des histoires ont changées. Le réalisateur James Gunn a assuré qu’il y aurait très peu de changements.

Quant au tournage, « Je pense que je peux dire que nous entrerons en production à la fin de l’année prochaine », a déclaré Bautista.

Les Gardiens de la Galaxie 3 devrait être en salles en 2023.

