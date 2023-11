Thor 5 : Taika Waititi n’est pas impliqué, Marvel peut engager quelqu’un d’autre

Taika Waititi dit ne pas être impliqué pour Thor 5, mais ça ne le dérange pas si Marvel trouve un nouveau réalisateur.

Taika Waititi partage sa relation ouverte avec Marvel. Le réalisateur de Thor : Love and Thunder a récemment partagé les détails de son avenir avec le MCU, qui pourrait ou non impliquer un autre volet de Thor avec Chris Hemsworth.

Alors que la dernière aventure de l’un des Avengers originaux a certainement laissé la porte ouverte à plus, Waititi a tellement de choses à faire que cela ne le dérange pas si la franchise cherche un autre réalisateur ailleurs.

Répondant aux rumeurs selon lesquelles le studio développerait effectivement un cinquième film Thor, Waititi a déclaré à Business Insider : « Je ne sais pas si c’est exact », ajoutant : « Je sais que je ne serai pas impliqué… Je vais me concentrer sur ces autres films pour lesquels j’ai signé. »

Waititi est très occupé pour les années à venir. Il a signé pour réaliser et co-écrire un nouveau film Star Wars, un remake en live action de Flash Gordon et une adaptation de l’opéra spatial épique d’Alejandro Jodorowsky, The Incal. Il a également déclaré au média qu’il prévoyait que son adaptation du célèbre roman de Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun, soit son prochain film. Sans oublier qu’il est aussi acteur dans la série Our Flag Means Death.

« Cela fait donc six, sept ans », a résumé Waititi. « J’imagine qu’un autre Thor serait bien plus tôt que ça. Mais j’aime Marvel, j’aime travailler avec eux. J’aime Chris. » Et en riant, il fait une analogie intéressante : « Je n’aurais jamais l’impression qu’ils me trompent. Nous sommes dans une relation ouverte, et c’est comme s’ils voulaient voir d’autres personnes, j’en serais heureux. Je me remettrai au lit avec eux un jour. »

Thor Love and Thunder s’est terminé avec la promesse du retour du Dieu du Tonnerre. L’année dernière, Waititi s’est dit surpris de cette promesse et avait confié : « J’en ferais certainement un autre, mais seulement si Chris le faisait. Mais il faudrait que ce soit quelque chose de surprenant et d’inattendu pour que je veuille le faire. »

Quant à Thor lui-même, Hemsworth a déclaré à EW plus tôt cette année que même si rien n’est officiel, il est prêt à revenir « si le public veut le voir, et s’il y a quelque chose que nous pensons excitant et amusant ».

On attend de voir quand et comment Thor reviendra dans le MCU.

Source : Business Insider et EW / Crédit ©DR/GETTY IMAGES