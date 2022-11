Black Panther Wakanda Forever : Le film contient un petit easter egg Ant-Man 3

Une scène dans Black Panther Wakanda Forever contient une petite connexion avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Spoilers.

Black Panther Wakanda Forever est un film qui est avant tout centré sur le pays éponyme et ses habitants, mais il reste un film du MCU connecté aux autres. Si vous avez l’œil aguerri, vous avez peut-être aperçu un petit clin d’œil au prochain film Ant-Man et la Guêpe Quantumania.

Comme partagé par le site The Direct, l’easter egg est apparu dans une scène impliquant un reportage de CNN sur Wakanda avec le présentateur star de la chaine d’information, Anderson Cooper. Au cours de la discussion de Cooper sur Wakanda, sur le bandeau ui se déroule en bas d’écran, on peut lire, « Scott Lang continue sa tournée pour son autobiographie Look Out For The Little Guy. » Cela peut être lié à Quantumania, car la première bande-annonce et le teaser D23 laissaient entendre l’existence du livre et la popularité de Scott.

Alors que Wakanda Forever, met un terme à la phase 4, Ant-Man et la Guêpe Quantumania lancement la phase 5 au début de l’année prochaine. Le réalisateur Peyton Reed a révélé en juillet que Quantumania changera fondamentalement le MCU à l’avenir.

« L’énergie était grande », a déclaré Reed. « Et oui, lancer la phase 5 est vraiment excitant pour nous, car nous sommes les films Ant-Man. C’est notre troisième film. C’est cette trilogie maintenant. Mais des choses se passent dans ce film qui vont changer l’univers cinématographique Marvel de façon permanente. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement. »

Black Panther Wakanda Forever est actuellement en salles et continue de battre des records pour un film sortie en novembre aux Etats-Unis.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel