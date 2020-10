Kitbag : Joaquin Phoenix jouera Napoléon pour Ridley Scott

Joaquin Phoenix jouera Napoléon dans le film Kitbag, réalisé par Ridley Scott.

Après avoir remporté son premier Oscar pour avoir joué le rôle-titre dans Joker, Joaquin Phoenix a les yeux tournés vers son prochain projet. Phoenix jouera le rôle de Napoléon Bonaparte dans Kitbag, un nouveau film du réalisateur Ridley Scott.

Selon Deadline, le titre du film vient de la phrase « There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag, » qu’on peut traduire par « Il y a un état-major caché dans la trousse de chaque soldat ».

Kitbag racontera les origines de Napoléon et son ascension d’empereur à travers la perspective de sa relation instable avec sa femme, Joséphine. Le scénariste David Scarpa, qui a adapté Tout l’argent du Monde de Scott, travaille sur le scénario.

Scott termine actuellement la production du film d’époque The Last Duel, qui met en vedette Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Il est sur le point de commencer à tourner son film avec Lady Gaga sur le meurtre du petit-fils de Guccio Gucci, Maurizio, l’année prochaine. Le tournage de Kitbag se fera après cela.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour Kitbag.

Source : Deadline / Crédit ©DR