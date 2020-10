I Know What You Did Last Summer : Adaptation de Souviens-toi L’été Dernier en série

Amazon Studios annonce la série I Know What You Did Last Summer, adaptation du film des années 90 Souviens-toi L’été Dernier

Amazon Studios a annoncé aujourd’hui avoir commandé la série I know what you did last summer (Souviens-toi l’été dernier) produite par Sony Pictures Television. Elle sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

I know what you did last summer (« Souviens-toi l’été dernier ») est une version moderne du film d’horreur à succès de 1997 : dans une ville pleine de secrets, un groupe d’adolescents est traqué par un mystérieux tueur, un an après un accident mortel survenu le soir de leur remise de diplôme.

Le projet est basé sur le roman de Lois Duncan qui date de 1973. I know what you did last summer est produit par Amazon Studios et Sony Pictures Television. Sara Goodman sera chargée de l’écriture et de la production exécutive aux côtés des producteurs exécutifs Shay Hatten, Neal Moritz et Pavun Shetty du studio Original Film, James Wan, Rob Hackett et Michael Clear d’Atomic Monster.

« Nous sommes ravis de produire la série I know what you did last summer avec nos incroyables partenaires Amazon Studios », a déclaré Jason Clodfelter, co-président de la SPT. « Le développement de Neal Moritz et Original Films tourne à plein régime et associés à la créativité de Sara Goodman, nous sommes convaincus que cette série sera un thriller passionnant avec des personnages contemporains et un suspense à couper le souffle.”

« Les meilleures franchises d’horreur ont toujours plus d’un tour dans leur sac, et la série I know what you did last summer de Sara Goodman est une réinterprétation complètement unique des slasher movies », a déclaré Albert Cheng, COO et co-directeur de télévision, Amazon Studios. « Nos membres Prime adoreront sans aucun doute cette version moderne du film. »

Le film, réalisé par Jim Gillespie, mettait en vedette Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze, Jr., Ryan Phillippe et Johnny Galecki. Avec une recette au box office de 125 millions de dollars, le film fut un succès en salles à l’époque. Il a été suivi par Souviens-toi l’été dernier 2 sorti en 1998; puis en 2006, une suite a été réalisée mais elle est sortie directement en vidéo.

Pour le moment, on ne sait pas quand la production sera lancée.

Crédit ©Mandalay Entertainment