Chicago Fire saison 9 : La série trouve la remplaçante d’Emily Foster

Chicago Fire trouve la nouvelle qui remplacera Emily Foster dans l’ambulance aux côtés de Sylvie Brett.

Sylvie Brett a une nouvelle partenaire. Chicago Fire vient de caster Adriyan Rae (Vagrant Queen) dans un rôle régulier pour la saison 9. Rae occupera la place dans l’ambulance laissée vacante par le départ d’Annie Ilonzeh, qui ne reviendra pas dans la série dans le rôle d’Emily Foster.

Adriyan Rae jouera Gianna Mackey, une jeune femme décrite comme « une fauteuse de troubles adorable avec une étincelle dans les yeux ». Issue d’une famille ouvrière, elle est accueillante, mais elle ne se laisse pas faire non plus. « Elle est dure et rapide pour défendre les sans défense … et elle sait encaisser les coups tout en abordant les choses avec un peu d’humour », selon Deadline.

Toujours dans Chicago Fire, Daniel Kyri, alias le pompier Ritter, a été promu au statut à plein temps pour la saison 9 et ailleurs dans le monde de #OneChicago, Lisseth Chavez de Chicago PD (Vanessa Rojas) ne sera pas de retour puisqu’elle rejoint la série Legends of Tomorrow.

La huitième saison de Chicago Fire a été écourtée par la pandémie de coronavirus, l’épisode 20 servant de final non intentionnel. La série devrait revenir pour la saison 9 le mercredi 11 novembre avec Chicago Med et Chicago P.D.

Source : Deadline / Crédit ©DR