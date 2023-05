Les Gardiens de la Galaxie 3 : Un avenir possible pour Adam Warlock dans le MCU ?

Will Poulter se confie sur son avenir possible dans le MCU après son rôle d’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Spoilers.

Grace aux Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Adam Warlock a officiellement rejoint l’univers cinématographique Marvel. Après avoir été longtemps teasé, le personnage est enfin là. Joué par Will Poulter, Warlock est un être très puissant que certains fans espéraient voir durant Avengers Infinity War à cause de son lien avec les Pierres d’Infinité et Thanos dans les comics, mais Marvel en a décidé autrement.

Depuis la fin des Gardiens de la Galaxie Vol 2, l’arrivée d’Adam Warlock a enfin été confirmée puis Marvel a annoncé Poulter dans le rôle, mais il aura fallu attendre quelques années avant de le voir en live-action.

Si la scène de mi-générique laisse entendre que Warlock à rejoint une nouvelle mouture des Gardiens de la Galaxie, il semble que son retour ne soit pas garanti pour autant. Poulter s’est récemment confié sur un retour possible mais il n’est pas sûr ou ne veut pas partager ce que lui réserve l’avenir.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, il reste prudent et dit ne pas savoir s’il reviendra dans un autre projet Marvel : « Je n’en ai aucune idée, mais j’ai vraiment envie de poursuivre l’évolution du personnage et j’espère vraiment avoir cette chance », a déclaré Poulter par rapport à ses aspirations Marvel.

Pour le moment, il se dit très reconnaissant de faire partie du dernier volet des Gardiens : « Mais je ne prends certainement pas pour acquis la chance que j’ai d’être dans ce troisième volet. Honnêtement, quel honneur c’est d’avoir un personnage comme celui-ci. Je le pense sincèrement. »

Poulter a aussi parlé du comportement enfantin d’Adam dans le film : « Nous avions l’impression que l’immaturité d’Adam n’était pas seulement fondamentale pour ce qui est effectivement son origine et son enfance, en termes d’histoire, mais c’était aussi une opportunité pour l’humour », a ajouté l’acteur.

Il continue : « Et une fois qu’il est séparé de sa mère et une fois qu’elle a pratiquement disparu, cela l’appelle en fait à mûrir, et cela l’oblige à être plus indépendant que vous ne l’avez vu auparavant. Et c’est là que réside la comédie et le drame et l’humour et le pathos de son parcours. »

Alors est-ce que Will Poulter reprendra son rôle d’Adam Warlock dans un prochain film du MCU ? C’est tout à fait possible, mais cela reste à confirmer.

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : THR / Crédit ©Marvel Studios