Les Gardiens de la Galaxie 3 : Le tournage est presque fini selon James Gunn

James Gunn révèle que le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 est proche de la fin.

Le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 est apparemment dans sa dernière ligne droite. Tout en informant les fans sur son compte Twitter du dernier ajout à sa collection toujours croissante de personnages de Rick & Morty, James Gunn a révélé mercredi qu’il restait 13 jours de tournage pour le dernier volet de sa saga cosmique.

Day 35. Plush Lizard Morty. We still have 13 days left. #GotGVol3 #RickandMorty pic.twitter.com/mZNjPIdALP

— James Gunn (@JamesGunn) April 13, 2022