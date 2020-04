Les 4 Fantastiques : John Krasinski a-t-il rencontré Marvel pour un rôle ?

John Krasinski aurait eu un rendez-vous avec Marvel Studios. La rumeur l’annonce pour Les 4 Fantastiques.

Est-ce que John Krasinski va entrer dans le monde de Marvel ? Depuis un certain temps, une rumeur circule disant que John Krasinski serait voulu par Marvel pour un rôle dans le reboot des Les 4 Fantastiques.

Prenez cette information avec grande précaution puisque rien n’a été confirmé par qui que ce soit, mais John Krasinski aurait apparemment eu un rendez-vous vidéo avec Marvel Studios durant ces temps de confinement. Ils auraient discuté de multiples projets mais aucun titre spécifique n’est mentionné.

Ce qui reste assez flou, c’est ce que Marvel désire faire avec Krasinski. En effet, s’il est connu pour son travail d’acteur, John Krasinski est aussi scénariste et réalisateur. Il est donc possible que Marvel discute avec lui de plusieurs casquettes qu’il pourrait porter dans le MCU.

Comme dit plus tôt dans l’article, des rumeurs le voyaient possiblement dans le rôle de Mr Fantastic mais évidemment, rien n’est dit à ce sujet. C’est avant tout un désir des fans qui souhaitent le voir dans ce rôle.

Pour l’anecdote, Krasinski a passé le casting de Captain America à l’époque, mais Chris Evans a fini par obtenir le rôle.

Pour l’instant, Marvel Studios croulent sous les projets mais restent discret sur pas mal de plans. On ne sait pas ce qu’ils ont prévu pour Les 4 Fantastiques mais maintenant qu’ils possèdent les droits, il est certains que ces personnages finiront par entrer dans le MCU dans le futur.

Il est possible que ces discussions n’aboutissent à rien, tout cela n’est que spéculation, on ne mettra donc pas la charrue avant les bœufs. On attend de voir si Krasinski a bien des projet avec Marvel.

John Krasinski a récemment écrit et réalisé le film Sans un Bruit 2, dont la sortie a été repoussée au mois de septembre à cause de la pandémie de coronavirus.

Source : Geeks Worldwide / Crédit ©DR