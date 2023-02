The Marvels : Kevin Feige révèle quel personnage « vole la vedette » du film

Kevin Feige révèle quel personnage « vole la vedette » dans le film à venir The Marvels.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a discuté avec EW de la phase 4 du MCU qui s’est récemment terminée, ainsi des prochaines sorties de Marvel. La phase 4 a introduit plusieurs nouveaux personnages dans l’univers cinématographique Marvel dans une variété de films et de séries et Feige dit avoir beaucoup appris avec cette phase.

« J’espère que nous apprenons quelque chose sur chaque projet », a-t-il déclaré. « J’ai été très satisfait de tout ce que nous avons fait. Kamala Khan, par exemple, est un nouveau personnage formidable dans le panthéon. Je suis très fier de la série Miss Marvel. Je sais aussi – et c’est un spoiler – qu’elle a essentiellement volé la vedette dans The Marvels, qui sort [bientôt]. Cela me rend heureux que les gens voient, j’espère, ce film, puis reviennent et revisitent ces séries sur Disney+. »

The Marvels met en vedette Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers/Captain Marvel, Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau/Photon et Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan/Miss Marvel.

Feige n’est pas la première personne à souligner le fait que Kamala avait un rôle important dans la suite de Captain Marvel. Vellani elle-même a précédemment décrit son personnage comme le « ciment » qui maintient l’équipe ensemble.

« Je pense qu’elle a certaines attentes quant à ce à quoi ce travail d’équipe devrait ressembler, vous savez, d’après les comics et toutes ces histoires qu’elle entend à propos des Avengers », a déclaré Vellani en septembre 2022. « Donc, ce n’est pas exactement ce qu’elle rêvait que c’était va être, donc je pense que Kamala est en quelque sorte le ciment du groupe et maintient tout le monde ensemble. »

L’actrice a fait ses débuts dans le MCU en tant que Kamala Khan dans Miss Marvel de Disney+, qui a depuis été renouvelée pour une deuxième saison.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort le 26 juillet 2023.

Source : EW / Crédit ©Marvel