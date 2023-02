Captain America 4 : Kevin Feige confirme le rôle d’Harrison Ford

Kevin Feige confirme le rôle d’Harrison Ford dans le MCU et Anthony Mackie explique la différence entre son Cap et celui de Chris Evans dans Captain America New World Order.

Harrison Ford fait officiellement partie du MCU. En octobre dernier, la rumeur circulait qu’Harrison Ford reprendrait le rôle du général Thaddeus «Thunderbolt» Ross – précédemment joué par le regretté William Hurt – en commençant par le film de la phase 5 Captain America: New World Order. À l’époque, les détails sur le personnage et l’intrigue du film étaient gardés secrets.

Mais dans une nouvelle interview avec EW, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que, dans New World Order, Ross est devenu président des États-Unis et Ford a bien repris le rôle. C’est un territoire familier pour Ford, qui a incarné un président entraîné au combat dans Air Force One de Wolfgang Petersen en 1997.

« C’est certainement un grand rôle pour Thaddeus Ross. Il est le président des États-Unis dans le film. Et avec Harrison, vous pensez à Air Force One, et vous pensez à certaines de ses confrontations avec le président dans Danger Immédiat. Il y a une dynamique entre le président Ross et Sam Wilson. Ils ont une histoire ensemble, mais dans ce film, nous verrons la dynamique entre Captain America et le président des États-Unis d’une manière tout simplement incroyable, » confie Feige à EW.

En plus de son rôle dans Captain America New World Order, Harrison Ford sera également présent dans Thunderbolts. Le président Ross pourrait ainsi être la personne qui donne l’ordre de monter l’équipe d’anti-héros portée par Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Dans une autre interview, via Yahoo, Anthony Mackie, le nouveau Captain America, a discuté de sa version du personnage et de sa différence avec celle de Chris Evans. Il confie que son Cap sera plus humain dans son approche parce qu’il n’a pas de super-pouvoirs :

« Je pense qu’avec mon Cap, ce n’est pas un super-héros. Il n’a pas de super sérum, donc son pouvoir est son humanité. Je pense qu’avec lui, il doit approcher les choses avec une compréhension très différente de ce que c’est que d’être un bon gars ou d’être un méchant, et quelles sont les décisions qui vous font suivre cette ligne dans la façon dont vous le faites ? Je le vois juste plus comme un Cap humain, par opposition à un Cap de jugement, où « ça c’est bien et ça c’est mal ». Il y a des décisions qui vous font choisir le bien ou le mal. »

Kevin Feige a aussi confirmé que le tournage de Captain America New World Order va bientôt démarrer on attend ainsi plus d’information sur le film.

