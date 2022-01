Les Gardiens de la Galaxie 3 : Kevin Feige et Marvel adorent le scénario de James Gunn

James Gunn a confié que Kevin Feige et Marvel Studios adorent les pages de script qu’ils avaient reçues pour Les Gardiens de la Galaxie 3.

Alors qu’il est en pleine promo pour sa série DC Peacemaker, James Gunn travaille actuellement sur le prochain volet des Gardiens de la Galaxie et apparemment, il fait du bon boulot.

Cela fait des années que les fans de Marvel attendent la suite de la saga des Gardiens de la Galaxie. Même si Avengers: Infinity War et Endgame nous on offert un aperçu des personnages entre-temps et que certains d’entre eux seront dans Thor: Love and Thunder arrivant cet été, le groupe hétéroclite d’inadaptés cosmiques fonctionne sans aucun doute mieux avec Gunn à la barre.

En discutant de Peacemaker à Collider, le sujet des Gardiens a forcément été abordé et il semble qu’il est sur la bonne voie. Selon le réalisateur, le big boss de Marvel est conquis par ce qu’il a lu du scénario.

« Ça se passe très bien. Chukwudi [Iwuji], qui joue Murn dans Peacemaker, est l’un des personnages principaux du film et les gens pèlent un plomb tellement ce type est bon. Littéralement. Je pense que je suis vraiment heureux. J’ai donné un tas de scènes à Marvel juste avant les vacances de Noël. Kevin [Feige] était… Ils étaient tous vraiment, vraiment, vraiment ravis. Mais aussi, […] C’est différent de ce à quoi les gens vont s’attendre. C’est une route difficile, mais j’en suis vraiment content jusqu’à présent. »

Pour le moment, on ne sait absolument rien sur le film, mais il est confirmé que l’action du film se passera après les événements de Thor Love And Thunder, film dans lequel un certain nombre de Gardiens seront présents.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan et Pom Klementieff seront de retour à l’affiche. Will Poulter a aussi rejoint le film dans le rôle d’Adam Warlock.

Ecrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023. Avant ça, Les Gardiens reviendront dans un spécial fêtes, qui sortira sur Disney+ en décembre 2022.

