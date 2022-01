Batgirl : Premier aperçu de Leslie Grace en costume de super-héroïne

Découvrez un premier aperçu officiel de Leslie Grace dans son costume de Batgirl.

Leslie Grace est prête à botter les fesses des méchants de Gotham ! Vendredi soir, l’actrice a partagé le premier aperçu officiel du prochain film DC de Warner Bros., dans lequel elle incarnera Barbara Gordon / Batgirl.

« J’utilise leurs attentes contre eux. Ce sera leur faiblesse. Pas la mienne », a tweeté Grace à côté d’une photo d’elle habillée en tant que combattante du crime titulaire sur le plateau de tournage. « Laissez-les tous me sous-estimer… Et quand leur garde sera baissée et que leur fierté monte, laissez-moi leur botter les fesses. »

“I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me…

And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts.”

– Batgirl, Year One

🦇 pic.twitter.com/gbIA5EbcUK

— Leslie Grace (@lesliegrace) January 15, 2022